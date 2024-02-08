Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 апреля

Власти Финляндии решили продлить закрытие границы с Россией до 14 апреля. Об этом говорится в сообщении МВД республики.
«Госсовет принял решение, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией будут закрыты до 14 апреля 2024 года», — следует из заявления.
В МВД считают принятое решение «необходимым и соразмерным», так как есть «серьезная угроза национальной безопасности и общественному порядку», которая связана с нелегальной миграцией. Ведомство считает, что существует вероятность возобновления этого явления при открытии границы.
В начале февраля премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что открывать пограничные пункты с РФ нельзя, назвав ситуацию на границе «очень серьезной и тревожной». По его словам, недалеко от границы находятся тысячи человек, которые якобы планируют нелегально попасть в республику.
- 24 ноября 2023 года власти Финляндии объявили о временном закрытии всех КПП на границе с Россией кроме пункта «Рая-Йоосеп» (с российской стороны — «Лотта»). Финская сторона ранее обвинила Москву в росте притока мигрантов. 28 ноября было объявлено о закрытии на две недели и пункта «Рая-Йоосеп».
- 14 декабря работа двух пунктов пропуска («Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)) была возобновлена, однако днем позже в Хельсинки решили закрыть их на месяц. В январе Финляндия решила продлить режим закрытия границ с Россией еще на один месяц.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как стартапы помогают собаководам: маркетплейс заводчиков, домашние тесты и консультации
- 2 Релокация в Финляндию: как российскому стартапу открыть компанию в Скандинавии и продавать по всему миру
- 3 Чему российским стартапам стоит поучиться у финских коллег? Впечатления редактора Rusbase от фестиваля *ship
- 4 «Финнам нужен просто хороший продукт и четкое предложение». Что мы поняли, запустив стартап в Хельсинки
- 5 Какие проекты ждут в Финляндии на фестивале *ship?
ВОЗМОЖНОСТИ
08 февраля 2024
08 февраля 2024
11 февраля 2024