Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 апреля

В МВД считают принятое решение «необходимым и соразмерным», так как есть «серьезная угроза национальной безопасности и общественному порядку», которая связана с нелегальной миграцией. Ведомство считает, что существует вероятность возобновления этого явления при открытии границы.

В начале февраля премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что открывать пограничные пункты с РФ нельзя, назвав ситуацию на границе «очень серьезной и тревожной». По его словам, недалеко от границы находятся тысячи человек, которые якобы планируют нелегально попасть в республику.

24 ноября 2023 года власти Финляндии объявили о временном закрытии всех КПП на границе с Россией кроме пункта «Рая-Йоосеп» (с российской стороны — «Лотта»). Финская сторона ранее обвинила Москву в росте притока мигрантов. 28 ноября было объявлено о закрытии на две недели и пункта «Рая-Йоосеп».

14 декабря работа двух пунктов пропуска («Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)) была возобновлена, однако днем позже в Хельсинки решили закрыть их на месяц. В январе Финляндия решила продлить режим закрытия границ с Россией еще на один месяц.