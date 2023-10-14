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Финляндия намерена запретить россиянам покупать и продавать недвижимость в стране

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Финляндия рассмотрит зимой запрет сделок с недвижимостью для граждан стран, не входящих в Европейское экономическое пространство (ЕЭП), в том числе россиян, сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен, передают РИА Новости.

Финляндия намерена запретить россиянам покупать и продавать недвижимость в стране

В запрете будут исключения, какие — пока неясно. Правительство утвердит перечень конкретных ситуаций, в которых сделки купли-продажи будут возможны.

В сентябре 2023 года Финляндия планировала присоединиться к балтийским странам в решении не пропускать на свою территорию автомобили с российскими номерами. При этом могут быть сделаны некоторые исключения, о которых сообщат позже. Ранее ограничение для машин из РФ установили Латвия, Литва и Эстония.

Фото на обложке: Ilari Nackel / Shutterstock

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