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Финляндия собирается запретить въезд российским автомобилям — СМИ

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Финляндия намерена присоединиться к балтийским странам в решении не пропускать на свою территорию автомобили с российскими номерами, сообщает издание Yle. Ранее ограничение для машин из РФ установили Латвия, Литва и Эстония.

Финляндия собирается запретить въезд российским автомобилям — СМИ

Как пишет издание, соответствующее заявление 15 сентября сделает министр внутренних дел скандинавской страны Элина Валтонен.

По данным Yle, речь идет о машинах с российскими госзнаками, которые предназначены для поездки не более десяти человек. При этом могут быть сделаны некоторые исключения, о которых сообщат позже.

Евросоюз внес изменения в ограничения для россиян 10 сентября, гражданам РФ запрещено провозить на территорию ЕС легковые автомобили и такие личные вещи, как смартфоны и ноутбуки.

После этого Литва предупредила, что будет конфисковать машины с российскими госзнаками на границе. Также решение о запрете приняли Латвия и Эстония.

Фото на обложке: Anna Krivitskaya / Shutterstock

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