Финляндия назвала условие для открытия границы с Россией

Финляндия назвала условия для открытия границы с Россией. Работа приграничных КПП может быть возобновлена после принятия в Финляндии закона о беженцах. Он находится на доработке, документ могут согласовать уже в мае.

Пограничные контрольно-пропускные пункты на границе России и Финляндии могут быть открыты после принятия в Финляндии закона о беженцах. Об этом изданию Etela-Saimaa сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в ходе визита в приграничный к РФ город Лаппеенранта.

По словам Хяккянена, документ на данный момент находится на доработке, однако его согласование ожидается уже в мае 2024 года. Глава Минобороны Финляндии подчеркнул, что закон должен вступить в силу как можно скорее.

Финляндия ограничила въезд граждан РФ в сентября 2022 года из-за наплыва мигрантов. Ограничение неоднократно продлевали, в апреле 2024 года министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила о закрытии границы на неопределенный срок.

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