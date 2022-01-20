Фонд группы «Роснано» получит 4,5 млрд рублей на запуск университетских стартап-студий

Министерство науки и высшего образования РФ разработало правила предоставления субсидии Фонду инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы «Роснано» для создания университетских «стартап-студий» и запуск на их основе стартапов.

Текст документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к проекту постановления о правилах предоставления субсидии говорится, что функциями оператора проекта предлагается наделить ФИОП.

В 2022–2024 годах должна быть запущена сеть из 15 университетских стартап-студий.

В бюджете РФ предусмотрена субсидия на реализацию проекта в объеме 1,5 млрд рублей на 2022 год, 1,5 млрд рублей на 2023 год и 1,5 млрд рублей на 2024 год — всего 4,5 млрд рублей на три года.

ФИОП получит право контролировать расходование средств студиями и самими стартапами, а также выявлять соответствие создаваемых проектов одобренным программам развития.

Проект правил предусматривает, что участники отбора на создание стартап-студий должны подавать совместную заявку от вуза и как минимум одного юридического лица. Также в заявке могут участвовать частные лица, имеющие предпринимательские компетенции, и индивидуальные предприниматели.

Стартап-студии будут созданы в форме общества с ограниченной ответственностью. Учредителями будут заявители и ФИОП. Основной деятельностью стартап-студий станет «серийное создание стартапов в форме самостоятельных юридических лиц».

Отбор получателей поддержки на создание студий будет осуществляться экспертным советом, который фонд сформирует по согласованию с Минобрнауки.

Создание стартап-студий проходит в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Эта программа, как сообщалось, позволит создать не менее 30 тыс. новых университетских стартапов и 150 тыс. высокотехнологичных рабочих мест. Она же, по расчетам, может «суммарно привлечь 180 млрд рублей на ранних стадиях студенческих стартапов», писала «Российская газета».

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