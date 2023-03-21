Частные мастера и сервисные центры начали предлагать услугу перепрошивки Samsung

Частные мастера и небольшие сервисные центры начали предлагать услуги по смене вшитого в телефон Samsung кода региона. Это позволяет включить Samsung Pay на не предназначенных для России аппаратах.
По данным газеты «Коммерсантъ», перепрошить Samsung с принадлежности к Казахстану на Россию готовы в сервисных центрах SamsungRepair (Москва, 950 рублей) и re-Center (Санкт-Петербург, 4,5 тыс. рублей).
Также услуги по смене региона, «установке» или «разблокировке» Samsung Pay предлагают частные мастера на Avito, цены начинаются от 500 рублей и достигают 5 тыс. рублей.
В крупных сетях (Pedant.ru) и в сервисных центрах, которые указаны на сайте Samsung как официальные («Твой мобильный сервис», «Телемикс» и т. п.), отказались менять регион телефона.
Персонал «М.Видео-Эльдорадо» готов «безвозмездно проконсультировать посетителя по доступным способам активации платежного сервиса». В «Ситилинке» сообщили, что не оказывают услуг по смене региона.
- Смена региона на гаджетах Samsung производится с помощью ПК и любительского софта (SamKey, SamFw FRP Tool), инструкции по его использованию есть на профильных форумах.
- После начала спецоперации РФ на Украине Samsung и Apple прекратили поставки телефонов в Россию. Сейчас они ввозятся через параллельный импорт и сами устройства предназначены для других рынков, поэтому функцию Samsung Pay нужно активировать дополнительно через перепрошивку смартфона.
Фото на обложке: Unsplash
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