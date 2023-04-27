В Москве и Петербурге открылись первые магазины экс-Stradivarius и Pull & Bear под брендами Vilet и Dub. Накануне в столице открылась первая точка Maag – экс-Zara. Все они располагаются на месте бывших магазинов группы Inditex (владелец брендов Zara, Stradivarius и других), которая продала российский бизнес эмиратской группе Daher.

В Москве и Петербурге открылись первые магазины экс-Stradivarius и экс-Pull & Bear