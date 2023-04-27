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В Москве и Петербурге открылись первые магазины экс-Stradivarius и экс-Pull & Bear

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Москве и Петербурге открылись первые магазины экс-Stradivarius и Pull & Bear под брендами Vilet и Dub. Накануне в столице открылась первая точка Maag – экс-Zara. Все они располагаются на месте бывших магазинов группы Inditex (владелец брендов Zara, Stradivarius и других), которая продала российский бизнес эмиратской группе Daher.

В Москве и Петербурге открылись первые магазины экс-Stradivarius и экс-Pull & Bear

Об открытии магазинов брендов Dub и Vilet в московском ТЦ «Мега Химки» и петербургском «Мега Дыбенко» сообщили в пресс-службе «Меги». Также магазины брендов открылись в петербургском торговом центре «Галерея».

Магазины Dub (бывший Pull & Bear) и Vilet (бывший Stradivarius) открываются на месте точек ушедших из России брендов, принадлежащих испанской группе компаний Inditex. Представленный в магазинах Dub и Vilet ассортимент схож с тем, который предлагали в Pull & Bear и Stradivarius, отметил РБК.

В среду 26 апреля в Москве открылся первый магазин бренда Maag (бывший Zara). Он расположился на месте флагманского магазина Zara на Неглинной улице.

Фото на обложке: Ivan Kurmyshov / Shutterstock

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