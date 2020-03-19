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Фитнес-клубы попросили о налоговых льготах и дешевых кредитах

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) написала письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фитнес-клубы попросили о налоговых льготах и дешевых кредитах

Представители фитнес-индустрии говорят, что работают в убыток: из-за эпидемии коронавируса и карантина посещаемость клубов упала на 50-70%. Они считают, что без господдержки до конца года обанкротятся 40% заведений. 

О чем просят авторы письма: 

  • налоговые каникулы минимум на полгода,
  • льготные кредиты,
  • компенсация процентов по кредитам,
  • отмена штрафов за несвоевременную оплату налогов,
  • временное эмбарго на оплату коммунальных услуг,
  • субсидии для сохранения рабочих мест.

С такими же просьбами уже выступили отельеры, рестораторы и организаторы выставок. Однако эксперты полагают, что проблемы фитнес-клубов носят локальный характер.

По подсчетам АОФИ, половина объема рынка фитнес-услуг приходится на Москву и Московскую область — 47%. Доля всех городов-миллионников — 21%, Санкт-Петербурга — 11,5%. Кроме того, многие клиенты фитнес-клубов пользуются абонементами, которые обычно оплачивают заранее.

Фото: Soonthorn Wongsaita / Shutterstock

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