Фитнес-клубы попросили о налоговых льготах и дешевых кредитах

Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) написала письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Представители фитнес-индустрии говорят, что работают в убыток: из-за эпидемии коронавируса и карантина посещаемость клубов упала на 50-70%. Они считают, что без господдержки до конца года обанкротятся 40% заведений.

О чем просят авторы письма:

налоговые каникулы минимум на полгода,

льготные кредиты,

компенсация процентов по кредитам,

отмена штрафов за несвоевременную оплату налогов,

временное эмбарго на оплату коммунальных услуг,

субсидии для сохранения рабочих мест.

С такими же просьбами уже выступили отельеры, рестораторы и организаторы выставок. Однако эксперты полагают, что проблемы фитнес-клубов носят локальный характер.

По подсчетам АОФИ, половина объема рынка фитнес-услуг приходится на Москву и Московскую область — 47%. Доля всех городов-миллионников — 21%, Санкт-Петербурга — 11,5%. Кроме того, многие клиенты фитнес-клубов пользуются абонементами, которые обычно оплачивают заранее.