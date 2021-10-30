Фитнес-индустрия России попросила на два года освободить ее от штрафов и налоговых проверок

Представители российского фитнес-бизнеса попросили у властей принять меры, чтобы спасти индустрию от кризиса. В частности, они попросили освободить их от налоговых проверок, некоторых штрафов и наказания за задержку зарплаты.
Национальное фитнес-сообщество в открытом письме министру финансов Антону Силуанову снова предложило властям поддержать спортивную индустрию, сообщает ТАСС.
«Фитнес-бизнес несет колоссальные убытки: еще до введения нерабочих дней продажи во многих регионах снизились на 70-90%, а после объявления выходных с 30 октября по 7 ноября ситуация в отрасли ухудшается в разы», — утверждает глава организации Елена Силина.
В письме идет речь об амнистии по начисленным фитнес-клубам в 2021 году налоговым и административным штрафам.
От будущих штрафов бизнес предлагается освободить до 1 января 2023 года, хотя в качестве исключения указано наказание за возможный вред жизни и здоровью людей.
До конца того же 2023 года авторы письма попросили отменить выездные налоговые проверки и оставить тарифы на коммунальные услуги на нынешнем уровне, а до конца следующего года — не проводить проверки контрольно-надзорных органов.
Кроме того, в письме также идет речь о снижении страховых взносов с зарплат и НДФЛ до 15% для всего фонда заработной платы, а не только на его часть выше МРОТ. А субсидии на дезинфекцию помещений фитнес-клубы хотят продлить до декабря следующего года.
Для дальнейшего восстановления индустрии, сильно пострадавшей из-за пандемии, предлагается утвердить льготное кредитование для отрасли, введение невозвратных абонементов и поддержку арендодателей, которые предоставляют помещения для фитнес-клубов.
Ранее в октябре Ассоциация операторов фитнес-индустрии уже предлагала заменить систему с QR-кодами на альтернативные ограничения, а Национальное фитнес-сообщество обращалось с открытым письмом к арендодателям, попросив их временно сократить арендную плату.
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Фото: Gecko Studio/Shutterstock
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