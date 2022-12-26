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Российский рынок фитнес-услуг вырастет на 12% в 2022 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году российский рынок фитнес-услуг вырастет примерно на 12%, до 145,3 млрд рублей. В прошлом году объем составлял 130 млрд рублей.

Российский рынок фитнес-услуг вырастет на 12% в 2022 году

Число фитнес-клубов в этом году выросло с 7800 до 8200 объектов по большей части за счет открытия маленьких студий, клубов бизнес-класса и цифровых проектов с минимальным количеством персонала, сообщили «Ведомости».

В следующем году цены на абонементы продолжат расти на фоне подорожания оборудования и комплектующих. При этом увеличение стоимости услуг будет постепенным из-за падения платежеспособности населения. 

Аналитики считают, что в ближайшее время на популяризацию массового спорта инвестиций будут выделять немного, поэтому фитнес-клубы сконцентрируются на развитии зон с бассейнами и саунами, замещая таким образом сократившееся число способов для отдыха у россиян.

Ранее «Яндекс.Маркет» начал продавать абонементы в фитнес-центры Москвы. В октябре были доступны абонементы только в XFIT и «Территория фитнеса». Оплатить покупку можно и в рассрочку. За покупку будут начислять кешбэк.

Фото на обложке: SOK Studio / Shutterstock

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