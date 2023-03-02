Сеть FITROOM.RU запустила новые фитнес-студии с арендой кардиотренажеров

FITROOM.RU первая в России открыла новый формат специализированных фитнес-студий «FITROOM Кардио» . Теперь заниматься спортом стало еще проще: за счет уникальной бизнес-модели стоимость тренировки начинается от 300 рублей.

Студии «FITROOM Кардио» открылись в Санкт-Петербурге 26 февраля. Сейчас пользователям доступно две точки, в которых можно на час арендовать кардиотренажер в любое удобное время. Стоимость занятия — от 300 рублей.

Первые фитнес-студии мини-формата FITROOM.RU открылись в 2018 году в Санкт-Петербурге. Сегодня сеть насчитывает 33 точки в четырех российских городах: помимо Петербурга студии работают в Самаре, Краснодаре и Тюмени.

FITROOM.RU — это не классический фитнес-зал: здесь нет администраторов, абонементов и групповых занятий — пользователи сами бронируют студию в приложении и приходят заниматься самостоятельно или с тренером, для этого там есть базовое фитнес-оборудование. Поскольку залы сети представляют собой комнаты размером до 70 квадратных метров, одновременно там может находиться до трех человек. Попасть в студии можно круглосуточно по ПИН-коду.

Аренда кардиотренажера на час — новый формат FITROOM.RU, который появился в этом году. Его основное преимущество — отсутствие очередей на тренажер, ведь он также заранее бронируется в любое удобное время, и экономия на абонементе.

Компания также обновила сайт с учетом пожеланий постоянных клиентов и тренеров и разработала чат-бота, который поможет скорректировать питание и составит план тренировок. Пока бот работает в демо-версии, но в скором времени будет доступен клиентам.

Помимо этого FITROOM.RU активно работает с франчайзи: например, в 2022 году под брендом сети открылось 15 франшиз. «Программное обеспечение — большое преимущество для будущих франчайзи. Нынешние партнеры контролируют работу студии удаленно с минимальным участием из любой точки мира. Экономические показатели, загруженность залов, клиенты — все это отображается в личном кабинете, — рассказывает Александр Пислегин, основатель FITROOM.RU. — Наша компания масштабируется, студии открывают в разных городах России. Мы не останавливаемся на достигнутом, налаживаем связи с поставщиками профессионального оборудования и готовы к еще большему развитию».

Фото на обложке: предоставлено пресс-службой FITROOM.RU

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