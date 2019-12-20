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Участники акселератора «Физтех.Старт» презентовали свои проекты

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

14 декабря на Demo Day стартапы представили свои проекты, которые они разработали в рамках бизнес-акселератора МФТИ. 10 команд запустили пилоты вместе с «МегаФоном».

Участники акселератора «Физтех.Старт» презентовали свои проекты

Всего выступили 24 стартапа:

  • Amixr — система управления IT-инцидентами для DevOps и SRE.
  • «Буду» — платформа для найма молодых специалистов на интеллектуальные вакансии.
  • AnyWay — мобильное приложение по аренде автомобилей, маркетплейс автопрокатов с Европы, с полностью автономными пунктами получения и сдачи автомобиля.
  • ARQ — платформа для создания приложений дополненной реальности для PR и обучения без программирования.
  • Router.im — платформа для автоматизации служб поддержки при помощи искусственного интеллекта.
  • Connect+ — интеллектуальный инструмент для поиска бизнес-контактов.
  • Destra Destra — сервис для решения бытовых юридических задач без юриста.
  • DigEd — платформа автоматизации учебного процесса для оффлайн и онлайн образовательных организаций, с возможностью проведения индивидуальных занятий и с готовым контентом.
  • Dvarf Finance — автоматизированный сервис, который выдает кредитные продукты юридическим лицам.
  • exeDrive — онлайн-наставник по маркетингу.
  • Fabrique.ai — система, которая помогает бизнесу внедрять искусственный интеллект.
  • MLprior — редактор научных статей для ученых на основе искусственного интеллекта.
  • NAJET — платформа онлайн-продаж рейсов бизнес-авиации.
  • Plastilin — ускоренная селекция растений по необходимым рынку признакам.
  • VEDA — защищенная система передачи данных и выпуска цифровых активов.
  • Way2AR — приложение для фармацевтических компаний, которое позволит им презентовать препараты с помощью AR.
  • Ziax — платформа с голосовыми и текстовыми роботами для корпоративного бизнеса.
  • Zuzan — сайт для поиска площадки и исполнителей для проведения мероприятий.
  • HR-Чатбот от ChatFirst — чатбот для поддержки сотрудников.
  • 3i Tech — российская AI-платформа речевой аналитики для обработки аудио и текста.
  • Speech2sale — облачная платформа речевой аналитики для анализа взаимодействия сотрудников с клиентами.
  • Arenum — мобильное приложение для стриминга в один клик и возможностью проводить турниры по мобильным играм.
  • L2P — сервис на стыке индустрий киберспорта и образования.
  • Shopster — облачная платформа, которая позволяет оценивать поведение людей в помещениях и на улице — например, в торговых центрах или около рекламных конструкций.

Фото на обложке: Scott Webb/Unsplash

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