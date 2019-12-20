Новости
Новости от партнеров Rusbase
Участники акселератора «Физтех.Старт» презентовали свои проекты
Новости
Евгения Хрисанфова
14 декабря на Demo Day стартапы представили свои проекты, которые они разработали в рамках бизнес-акселератора МФТИ. 10 команд запустили пилоты вместе с «МегаФоном».
Участники акселератора «Физтех.Старт» презентовали свои проектыЕвгения Хрисанфова
Всего выступили 24 стартапа:
- Amixr — система управления IT-инцидентами для DevOps и SRE.
- «Буду» — платформа для найма молодых специалистов на интеллектуальные вакансии.
- AnyWay — мобильное приложение по аренде автомобилей, маркетплейс автопрокатов с Европы, с полностью автономными пунктами получения и сдачи автомобиля.
- ARQ — платформа для создания приложений дополненной реальности для PR и обучения без программирования.
- Router.im — платформа для автоматизации служб поддержки при помощи искусственного интеллекта.
- Connect+ — интеллектуальный инструмент для поиска бизнес-контактов.
- Destra Destra — сервис для решения бытовых юридических задач без юриста.
- DigEd — платформа автоматизации учебного процесса для оффлайн и онлайн образовательных организаций, с возможностью проведения индивидуальных занятий и с готовым контентом.
- Dvarf Finance — автоматизированный сервис, который выдает кредитные продукты юридическим лицам.
- exeDrive — онлайн-наставник по маркетингу.
- Fabrique.ai — система, которая помогает бизнесу внедрять искусственный интеллект.
- MLprior — редактор научных статей для ученых на основе искусственного интеллекта.
- NAJET — платформа онлайн-продаж рейсов бизнес-авиации.
- Plastilin — ускоренная селекция растений по необходимым рынку признакам.
- VEDA — защищенная система передачи данных и выпуска цифровых активов.
- Way2AR — приложение для фармацевтических компаний, которое позволит им презентовать препараты с помощью AR.
- Ziax — платформа с голосовыми и текстовыми роботами для корпоративного бизнеса.
- Zuzan — сайт для поиска площадки и исполнителей для проведения мероприятий.
- HR-Чатбот от ChatFirst — чатбот для поддержки сотрудников.
- 3i Tech — российская AI-платформа речевой аналитики для обработки аудио и текста.
- Speech2sale — облачная платформа речевой аналитики для анализа взаимодействия сотрудников с клиентами.
- Arenum — мобильное приложение для стриминга в один клик и возможностью проводить турниры по мобильным играм.
- L2P — сервис на стыке индустрий киберспорта и образования.
- Shopster — облачная платформа, которая позволяет оценивать поведение людей в помещениях и на улице — например, в торговых центрах или около рекламных конструкций.
Фото на обложке: Scott Webb/Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья