Flashpoint объявил о выходе из сервиса управления документами Clausematch, это стало 15-м по счету экзитом для фонда, говорится в его сообщении.

Flashpoint вложился в Clausematch в раунде на $10,8 млн через венчурный долговой фонд Flashpoint I в 2022 году. Покупателем доли фонда выступила компания Cortylics, которая работает с глобальными регулирующими органами и финансовыми учреждениями. В результате сделки основатель и гендиректор Clausematch Евгений Лиходед займет должность президента Corlytics.

Clausematch предоставляет единое централизованное хранилище критически важных для бизнеса документов, позволяет настроить совместный доступ к бумагам, работать с ними, оставляя комментарии, вопросы и ответы и другое. Компанию в 2012 году основали Андрей Докучаев и Евгений Лиходед.

По данным Crunchbase, Clausematch за время своего существования закрыла восемь раундов инвестиций на общую сумму $21,1 млн, при этом последний раунд, по данным сервиса, прошел в октябре 2021 года (таким образом площадка не учитывает сделку с Flashpoint).

Flashpoint был основан в 2012 году российскими финансистами Александром Коноплястым и Михаилом Салонтаи. Flashpoint инвестирует в компании-разработчиков программного обеспечения, основанные выходцами из Европы и Израиля, которые ведут бизнес на международном уровне.

Фонд выступал инвестором таких компаний, как Shazam, ivi, Dostavista (Borzo), цифрового консьержа ByNext и сервиса по организации перевозок Fura.

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