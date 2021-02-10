Flashpoint вложился в израильского разработчика «умных» игровых устройств Particula

Екатерина Кочкина
Инвестиционная компания Flashpoint (ранее Buran Venture Capital) вложилась в израильский funtech-стартап Particula. В текущем раунде А стартап привлек $5 млн. Доля участия фонда и оценка компании не раскрываются.
Flashpoint вложился в израильского разработчика «умных» игровых устройств ParticulaЕкатерина Кочкина
Стартап разрабатывает цифровые платформы и «умные» игровые устройства.
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