Инвестиционная компания Flashpoint (ранее Buran Venture Capital) вложилась в израильский funtech-стартап Particula. В текущем раунде А стартап привлек $5 млн. Доля участия фонда и оценка компании не раскрываются.

Flashpoint вложился в израильского разработчика «умных» игровых устройств Particula