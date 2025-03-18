Red Sea Airlines запустила рейсы из Внуково в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Египетская авиакомпания Red Sea Airlines с 18 марта начала выполнять рейсы из аэропорта Внуково в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщили в пресс-службе аэропорта. Там добавили, что рейсы будут осуществляться три раза в неделю до конца марта.
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«Регулярные рейсы на два самых популярных курорта на Красном море до конца марта будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, средам и четвергам, на воздушных судах типа Boeing 737-800», — заявила пресс-служба.
Red Sea Airlines была основана в 2021 году и базируется в Шарм-эш-Шейхе. Авиакомпания выполняет регулярные и чартерные рейсы из Хургады и Шарм-эш-Шейха по различным направлениям, включая страны Европы, Россию и государства СНГ. В Россию перевозчик начал осуществлять регулярные полеты с июня 2023 года.
- В апреле глава египетского Управления по туризму (ETA) Амра Элькади заявил, что Египет активно работает над увеличением туристического потока из России. Страна рассчитывает ежегодно принимать около 2,5 млн российских туристов. Для сравнения, в 2023 году Египет посетили 1,4 млн россиян.
Фото на обложке: John McArthur / Unsplash
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