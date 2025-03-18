Египетская авиакомпания Red Sea Airlines с 18 марта начала выполнять рейсы из аэропорта Внуково в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщили в пресс-службе аэропорта. Там добавили, что рейсы будут осуществляться три раза в неделю до конца марта.

Red Sea Airlines запустила рейсы из Внуково в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

https://rb.ru/news/flights-vnukovo-egypt/

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