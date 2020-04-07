Flint Capital вложился в SaaS-стартап Cyolo
Венчурный фонд с российскими корнями Flint Capital возглавил инвестиционный раунд SaaS-стартапа Cyolo. Об этом Rusbase сообщил управляющий партнер фонда Дмитрий Смирнов.
«Мы лидировали раунд с $2 млн за миноритарный пакет», — рассказал Дмитрий Смирнов.
Всего стартап привлек $4,2 млн. Кроме Flint Capital, в раунде приняли участие компании Global Founders Capital и Differential Ventures, а также частные инвесторы.
Flint Capital впервые вложился в стартап. По словам Дмитрия Смирнова, инвестиции пойдут на масштабирование и рост.
Стартап Cyolo появился в 2019 году. Его основали бывшие командиры киберподразделения вооруженных сил Израиля. Проект разрабатывает инструменты для безопасного удаленного доступа к серверам, рабочему столу, приложениям и файлам.
Ранее Flint Capital рассказал Rusbase о частичном экзите из стартапа WalkMe.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter