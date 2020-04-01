Flint Capital частично вышел из компании-разработчика облачной платформы для бизнеса WalkMe

Российский венчурный фонд Flint Capital совершил частичный экзит из американского стартапа с израильскими корнями WalkMe. Об этом Rusbase сообщил управляющий партнер фонда Дмитрий Смирнов.

«Мы продали небольшую часть нашего пакета на более чем $6 млн в рамках раунда, который недавно состоялся», — рассказал Смирнов.

WalkMe разрабатывает «платформу цифровой адаптации» (digital adoption platform, DAP). Это облачная платформа для бизнеса с интерактивным управлением. Сервис позволяет компаниям встраивать пошаговые подсказки в программное обеспечение.

Стартап был основан в 2011 году. Последний раунд инвестиций WalkMe провел в декабре прошлого года. Проект получил $90 млн от фондов Vitruvian Partners и Insight Partners.

По собственным данным стартапа, оценка WalkMe составляет $2 млрд. Всего с момента основания компания привлекла $307,5 млн инвестиций. Flint Capital впервые вложился в WalkMe в 2015 году, выкупив доли ранних инвесторов. После этого фонд еще несколько раз инвестировал в стартап.