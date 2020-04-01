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Flint Capital частично вышел из компании-разработчика облачной платформы для бизнеса WalkMe

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российский венчурный фонд Flint Capital совершил частичный экзит из американского стартапа с израильскими корнями WalkMe. Об этом Rusbase сообщил управляющий партнер фонда Дмитрий Смирнов. 

Flint Capital частично вышел из компании-разработчика облачной платформы для бизнеса WalkMe

«Мы продали небольшую часть нашего пакета на более чем $6 млн в рамках раунда, который недавно состоялся», — рассказал Смирнов.

WalkMe разрабатывает «платформу цифровой адаптации» (digital adoption platform, DAP). Это облачная платформа для бизнеса с интерактивным управлением. Сервис позволяет компаниям встраивать пошаговые подсказки в программное обеспечение. 

Стартап был основан в 2011 году. Последний раунд инвестиций WalkMe провел в декабре прошлого года. Проект получил $90 млн от фондов Vitruvian Partners и Insight Partners. 

По собственным данным стартапа, оценка WalkMe составляет $2 млрд. Всего с момента основания компания привлекла $307,5 млн инвестиций. Flint Capital впервые вложился в WalkMe в 2015 году, выкупив доли ранних инвесторов. После этого фонд еще несколько раз инвестировал в стартап. 

Фото: REDPIXEL.PL / Shutterstock

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