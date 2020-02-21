«Если предлагают хорошую сделку, есть смысл соглашаться»: российские инвесторы о самых ярких портфельных проектах и экзитах

Мы опросили представителей российских венчурных фондов, какие свои сделки они считают самыми яркими. В подборку попали как инвестиции, так и экзиты.

Игорь Рябенький, управляющий партнер AltaIR Capital:

Примеров много. Некоторые пивоты просто озадачивают. Например, в прошлом году мы дали небольшой чек в проект Loftey, позволявший страховать свою недвижимость по цене от проседания рынка. А сейчас они поднимают мини-фонд для покупки продажи домов на основе своих моделей.

Круто выстрелил стартап SplitIt. У них интересная модель — беспроцентный кредит на покупку за счет лимита кредитной карты. Они начали подписывать много мерчантов и сделали IPO в Австралии, очень успешно.

Дмитрий Филатов, президент венчурного фонда Sistema VC:

Сложно выделить одну компанию, так как все сделки и компании в нашем портфеле очень разные. Но если выбирать, я бы назвал компанию-разработчика технологии распознавания лиц и коммерческих решений в этой сфере VisionLabs.

Это наша первая сделка, мы инвестировали в сильную, но небольшую команду инженеров, буквально в 15 человек, проект с низкими продажами и размытым продуктовым будущим. Была технология, не было продукта. На наших глазах компания превратилась в однозначного лидера в своей области в России, в узнаваемый бренд в мире с присутствием в Сингапуре и Амстердаме, в сеть лучших ученых мира в области машинного зрения. Уже сейчас это успех технологии, продукта и его коммерческой реализации.

Команда Visionlabs

Алексей Гирин, генеральный партнер Starta Ventures:

Для меня лично и для всей группы определенным milestone стал первый экзит в США. Осенью 2018 года выпускника второго набора нашего акселератора в Нью-Йорке — стартап с фаундерами из Беларуси FriendlyData — купила компания ServiceNow, на тот момент №1 в мировом списке инновационных компаний по версии Forbes.

Когда мы готовили анонс сделки, я даже удивился этому факту, но комплексный онлайн-сервис для бизнеса действительно обошел в рейтинге всех IT-гигантов, чьи бренды на слуху и в топах новостей. Капитализация ServiceNow на тот момент была около $30 млрд, позднее поднялась выше $60 млрд. А вот в России о ServiceNow никто, кроме узких специалистов, не слышал. И сделка точно была бы невозможна без прямого выхода команды на рынок США, чему способствовал и наш акселератор.

Отличная новость еще и в том, что за несколько месяцев разработка FriendlyData, упрощающая сотрудникам компаний использование и анализ данных по бизнесу, была полностью внедрена в продукт ServiceNow. Этой технологией сейчас пользуются клиенты ServiceNow по всей Америке. А сооснователь FriendlyData Михаил Румянцев теперь начал помогать молодым командам, пробует себя в роли бизнес-ангела.

Это был очень быстрый экзит. Стартап основан в 2016 году, при этом после проверки гипотезы в США основатели успели осуществить пивот.

Можно спорить, стоит ли в каждом случае годами растить единорога. Я уверен, что если предлагают хорошую сделку, часто есть смысл на нее соглашаться. Зафиксировать прибыль, получить опыт и пробовать снова.

Среди ярких сделок прошлого года — вход фонда в американскую компанию Agrihemp, которая занимается выращиванием каннабиса и производством медикаментов и косметики на основе каннабидиола. Либерализация законодательства в США дала мощный толчок этой индустрии в стране, и сделка соответстветствует одному из наших фокусов в инвестициях — ловить на взлете тренды с потенциалом кратного роста и выбирать компании, которые способны взять максимум от этих трендов. Кстати, каннабис выращивается в окрестностях города Москва (Moscow), штат Пенсильвания. Мы шутим, что мы первый фонд, который инвестировал в выращивание каннабиса в Москве.

Теплицы Agrihemp в Пенсильвании

Герман Каплун, директор по стратегии TMT Investments:

Всегда сложно выбрать самуя яркую звезду, если в фонде таких несколько. По моему мнению, на сегоднящний момент самая яркая сделка TMT Investments — это Bolt (бывший Taxify).

В 2014 году мы в качестве эксперимента инвестировали в новый сервис такси — эстонскую Taxify. Мы называем это экспериментом, потому что обычно вкладываемся в более поздние стадии с более проверенными бизнес-моделями. Такие сделки редко показывают фантастические доходности, но при правильном выборе легко могут дать 10-20 x.

Тем не менее, 10% наших средств мы тратим на менее понятные и проверенные идеи. Одним из них в тот момент был Taxify. За 6 лет компания выросла более чем в 100 раз, Taxify превратился в юникорн и переименовался в Bolt, стал одним из крупнейших игроков на рынке такси в Европе и Африке.

Сергей Топоров, партнер Leta Capital:

Хотел бы выделить платформу для 3D-визуализаци Unigine. Чтобы понять, почему я считаю эту историю яркой, просто посмотрите showreel или видео последнего релиза Unigine 2.10. Масштабные фотореалистичные визуализации становятся все доступнее для профессионального использования, не только для индустрии развлечений. Компания постепенно стирает грани между ними.

В скором времени мы будем видеть все больше иммерсивных продуктов, построенных на базе Unigine. Спрос на качественную картинку планетарного масштаба в тренажерных симуляторах, цифровых двойниках зданий, заводов и целых городов, даже в производстве кино и мультфильмов все сильнее захватывает мир, и мы верим, что Unigine способен оседлать эту надвигающуюся волну.

Вероника Фидлер, старший управляющий директор Veb Ventures:

Из всех проектов больше всего хотелось бы отметить сделку с Группой О3 на 500 млн рублей, которую мы закрыли в конце прошлого года.

Группа О3 объединяет компании по разработке, производству и продаже систем защитных покрытий, а также проектированию, промышленному сервису и техническому сопровождению на объектах строительства. Это действительно уникальная компания, частный бизнес, резидент «Сколково». Благодаря собственным НИОКР компания создала и вывела на рынок конкурентноспособные продукты и стремительно завоевывает российский рынок, замещая импортные аналоги.

Среди заказчиков О3 — крупнейшие российские компании, заводы металлоконструкций и генподрядчики, участвующие в наиболее значимых проектах строительства в России и странах СНГ. Мы видим большой потенциал роста бизнеса О3, а также развитие компании на зарубежных рынках.

Немаловажно, что компания руководствуется не только прямыми коммерческими интересами, но и принимает ответственность за решение глобальных проблем. Группа О3 производит безопасные и экологически полноценные продукты.

Илья Кобяков, инвестиционный директор «ТилТех Капитал»:

Я бы выделил Ubirator — платформу, которая объединяет «генераторов мусора» (магазины, склады, офисные центры и прочее), желающих избавиться от вторсырья, с водителями, которые хотят получать заказы на вывоз.

Мы предоставили стартапу конвертируемый заем в $300 тысяч. Доля в проекте составляет 10%.

Мы инвестировали в 2018 году на стадии тестирования гипотез. Проект вырос с нуля, прошел с нами весь путь. Выручка за 2019 год составила 30 млн рублей, сейчас стартап насчитывает уже 900 клиентов.

Команда Ubirator

Константин Синюшин, сооснователь the Untitled Ventures:

Жил да был отличный технологический проект «Сарафан», сделанный очень талантливым, но очень скромным парнем, который решил применить искусственный интеллект, в котором он был большой дока по прошлому практическому опыту в области моды, и сделать в этой отрасли рекламный продукт, которого тогда еще не было.

Ему не давал никто денег, потому что он не мог твердо ответить на любимый вопрос всех инвесторов про монетизацию. А мы познакомились с ним поближе и поняли про проект две самые важные, не лежащие на поверхности вещи: во-первых, обученная им нейросеть лучше всех в мире распознавала одежду на фотографиях, во-вторых, он правда не знал как это правильно монетизировать, зато посмотреть на чужой мировой опыт он не поленился и точно знал, как это неправильно обычно все монетизировали. Иными словами, оставалось только технологию упаковать в продукт и проверить всего три оставшихся по комбинаторике возможных в теории варианта монетизации на своей практике.

И мы с удовольствием стали его первым инвестором, а потом помогли привлечь еще двоих на два новых раунда. И вот наш портфельный «Сарафан» сегодня продается в нескольких странах мира, его уже многие пытаются, правда тщетно, копипастить, и он сегодня по выручке на уровне операционной безубыточности.

Правда, многие маститые эксперты и сегодня нам продолжают рассказывать, насколько бессмысленно инвестировать в рекламу и в моду, пусть даже на основе высоких технологий. А проект наш портфельный тем временем распознает уже любые предметы и не только на фотографиях, но и на видео, причем на потоковом видео, подгружая зрителям релевантную рекламу по изображению.

Так что «Сарафан» от Андрея Корхова — определенно один из самых интересных инвестиционных кейсов, за развитием которого я предлагаю всем в этом году следить особенно внимательно, причем как на европейском, так и на американском рынках.

Дмитрий Смирнов, у правляющий партнер Flint Capital:

В 2015 году мы поехали покорять Израиль, активно «прошерстили» рынок и нашли 10 очень хороших компаний. Одна из них была компания WalkMe, которая предлагает digital adoption platform для b2b-сегмента. Мы дали свой term sheet (соглашение об основных условиях сделки. — Прим. ред.), в котором лидировали раунд на $6 млн с чеком $3 млн. Уже подобрали партнеров, с кем будем делать эту сделку.

В последний момент пришел top tier vc (самые топовые венчурные фонды мира. — Прим. ред.) из США. Они улучшили наше предложение и потребовали, чтобы в раунде с их участием не было никаких новых инвесторов. Компания приняла их предложение и проинформировала нас об этом. Мы были расстроены и инициировали переговорный процесс. Но он завершился неудачно. Нам так и не выделили аллокацию. Тогда мы согласовали с компанией и новым инвестором, что мы выкупим существующих инвесторов более ранней стадии. И сделаем это с дисконтом к основному раунду. Оценка компании на раунде была $100 млн.

Мы осуществили выкуп по $96 млн, проинвестировав $4 млн. И не прогадали: компания быстро росла, и уже через несколько месяцев был новый раунд по оценке $225 млн. Потом мы еще дважды инвестировали в компанию по $450 и $600 млн соответственно. Довели общий объем наших инвестиций до $6,5 млн. Сейчас компания стоит $1,75 млрд. Получается, что наши усилия были не зря, это одна из компаний, которая вернет нам фонд или даже больше.

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