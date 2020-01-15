Портфельная компания ФРИИ «Агросигнал» получила нового акционера

Разработчик IT-решений и сервисов для сельского хозяйства «Диджитал Агро» закрыл сделку по покупке 25% акций компании «ИнфоБис» (создатель системы «Агросигнал»). Об этом Rusbase рассказали в Фонде развития интернет инициатив (ФРИИ).

«ИнфоБис» является разработчиком системы планирования, онлайн-контроля и управления сельхозбизнесом «Агросигнал». Отмечается, что «Диджитал Агро» выкупила часть долей акционеров компании и ФРИИ. Финансовые условия сделки не раскрываются.

В 2017 году ФРИИ инвестировал в «Агросигнал» 100 млн рублей в обмен на 30% в компании. Отмечается, что в ближайшие два года «Диджитал Агро» может выкупить всю долю фонда.

«Мы планируем кратно увеличить свой рост и присутствие на рынке, технологически усовершенствовав единую цифровую платформу. Мы разделяем стратегию и подходы нового акционера: на рынке меняются принципы управления бизнесом, и цифровизация — главный двигатель этого процесса», — сообщил основатель «Агросигнала» Владимир Коршунов.

«Агросигнал» предоставляет аналитические отчеты в режиме онлайн взамен традиционных методов контроля над выполнением работ. Система помогает рассчитывать расход топлива, а также планировать и контролировать объем работ — посева, распределения удобрений, полива и сбора урожая.

«Диджитал Агро» создает для всех участников АПК открытую экосистему на базе цифровой платформы Digital Agro. Приоритетное направление деятельности — разработка технологий, позволяющих обеспечить снижение затрат до 15% и до 20% рост рентабельности сельхозпроизводства.

По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Агросигнал трейд» на 100% принадлежит ООО «Инфобис». В ООО «Инфобис» 32,6% принадлежит ФРИИ, по 17,6% у Владимира и Андрея Коршуновых, 23,5% — у Павла Линника. На долю «Диджитал Агро», по состоянию на 31 декабря 2019 года, приходится 8,7%.

По данным исследования Finistere Ventures и Pitchbook о мировом рынке агротехнологий, за три квартала 2018 года в агротех-стартапы инвестировали более $1,6 млрд (209 сделок). По оценкам Минсельхоза, российский рынок цифровых технологий в агросекторе составляет около 360 млрд рублей и к 2026 году должен вырасти в 5 раз, в том числе за счет поддержки стартапов.

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