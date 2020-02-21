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Starta Ventures вложилась в производителя лекарств на основе каннабиса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Starta Ventures в 2019 году вложилась в американский проект AgriHemp, который выращивает каннабис и производит медикаменты и косметику на основе каннабидиола. Об этом Rusbase рассказал генеральный партнер Starta Ventures Алексей Гирин.

Starta Ventures вложилась в производителя лекарств на основе каннабиса

«Либерализация законодательства в США дала мощный толчок этой индустрии в стране, и сделка соответствует одному из наших фокусов в инвестициях — ловить на взлете тренды с потенциалом кратного роста и выбирать компании, которые способны взять максимум от этих трендов», — рассказал Гирин.

По его словам, каннабис выращивается в окрестностях города Москва (Moscow), штат Пенсильвания.

AgriHemp Industries владеет собственными лабораториями по переработке, исследовательскими центрами, теплицами и конопляными фермами; контролирует весь процесс производства продукции, говорится на ее сайте.

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Фото: Unsplash

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