Starta Ventures вложилась в производителя лекарств на основе каннабиса
Starta Ventures в 2019 году вложилась в американский проект AgriHemp, который выращивает каннабис и производит медикаменты и косметику на основе каннабидиола. Об этом Rusbase рассказал генеральный партнер Starta Ventures Алексей Гирин.
«Либерализация законодательства в США дала мощный толчок этой индустрии в стране, и сделка соответствует одному из наших фокусов в инвестициях — ловить на взлете тренды с потенциалом кратного роста и выбирать компании, которые способны взять максимум от этих трендов», — рассказал Гирин.
По его словам, каннабис выращивается в окрестностях города Москва (Moscow), штат Пенсильвания.
AgriHemp Industries владеет собственными лабораториями по переработке, исследовательскими центрами, теплицами и конопляными фермами; контролирует весь процесс производства продукции, говорится на ее сайте.
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Фото: Unsplash
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