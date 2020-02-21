Starta Ventures вложилась в производителя лекарств на основе каннабиса

«Либерализация законодательства в США дала мощный толчок этой индустрии в стране, и сделка соответствует одному из наших фокусов в инвестициях — ловить на взлете тренды с потенциалом кратного роста и выбирать компании, которые способны взять максимум от этих трендов», — рассказал Гирин.