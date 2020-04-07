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Flint Capital вышел из AI-стартапа Loom Systems

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Венчурный фонд с российскими корнями Flint Capital в феврале этого года вышел из AI-стартапа Loom Systems. Об этом Rusbase рассказал управляющий партнер фонда Дмитрий Смирнов. 

Flint Capital вышел из AI-стартапа Loom Systems

В ноябре прошлого года фонд возглавил инвестиционный раунд стартапа.. Тогда Flint Capital купил миноритарную долю проекта за $4 млн. 

По словам Смирнова, за три месяца доля фонда выросла в цене в два раза: в результате экзита Flint Capital получил $8 млн. 

Loom Systems была основана в 2015 году в США. Стартап разрабатывает платформу Sophie c использованием технологий искусственного интеллекта. Sophie помогает предсказывать и предотвращать ошибки в IT-системах. 

В январе этого года технологическая компания ServiceNow купила Loom Systems. Сумма сделки не раскрывается.

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Ранее Flint Capital рассказал Rusbase об инвестициях в израильский SaaS-стартап Cyolo. 

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock

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