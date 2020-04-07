Flint Capital вышел из AI-стартапа Loom Systems

Венчурный фонд с российскими корнями Flint Capital в феврале этого года вышел из AI-стартапа Loom Systems. Об этом Rusbase рассказал управляющий партнер фонда Дмитрий Смирнов.

В ноябре прошлого года фонд возглавил инвестиционный раунд стартапа.. Тогда Flint Capital купил миноритарную долю проекта за $4 млн.

По словам Смирнова, за три месяца доля фонда выросла в цене в два раза: в результате экзита Flint Capital получил $8 млн.

Loom Systems была основана в 2015 году в США. Стартап разрабатывает платформу Sophie c использованием технологий искусственного интеллекта. Sophie помогает предсказывать и предотвращать ошибки в IT-системах.

В январе этого года технологическая компания ServiceNow купила Loom Systems. Сумма сделки не раскрывается.

Ранее Flint Capital рассказал Rusbase об инвестициях в израильский SaaS-стартап Cyolo.

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock