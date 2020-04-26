Flint Capital инвестировал $2 млн в MedTech-стартап XRHealth с технологией VR

Фонд Flint Capital инвестировал $2 млн в стартап XRHealth , который предоставляет услуги в сфере телемедицины, используя технологии виртуальной реальности (VR). Об этом Rusbase рассказал управляющий партнер Flint Capital Дмитрий Смирнов.

По его словам, сделка прошла в формате SAFE (Simple Agreement for Future Equity). Такая форма соглашения позволяет отложить процедуру оценки.

По словам Смирнова, Flint Capital приобрел миноритарный пакет в компании.

Израильский стартап XRHealth был основан в 2016 году. С этого момента XRHealth привлекла $8,86 млн.

До Flint Capital, по словам Смирнова, в компанию инвестировали «бизнес-ангелы и один фонд». Оценка XRHealth не называлась.