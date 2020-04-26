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Flint Capital инвестировал $2 млн в MedTech-стартап XRHealth с технологией VR
Новости
Анастасия Марьина
Фонд Flint Capital инвестировал $2 млн в стартап XRHealth, который предоставляет услуги в сфере телемедицины, используя технологии виртуальной реальности (VR). Об этом Rusbase рассказал управляющий партнер Flint Capital Дмитрий Смирнов.
Flint Capital инвестировал $2 млн в MedTech-стартап XRHealth с технологией VRАнастасия Марьина
По его словам, сделка прошла в формате SAFE (Simple Agreement for Future Equity). Такая форма соглашения позволяет отложить процедуру оценки.
По словам Смирнова, Flint Capital приобрел миноритарный пакет в компании.
Израильский стартап XRHealth был основан в 2016 году. С этого момента XRHealth привлекла $8,86 млн.
До Flint Capital, по словам Смирнова, в компанию инвестировали «бизнес-ангелы и один фонд». Оценка XRHealth не называлась.
Фото: Unsplash
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