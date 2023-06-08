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FLO Retaling и Daher Group рассматривают покупку российских магазинов Adidas

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Турецкая FLO Retailing и ближневосточная Daher Group ведут переговоры о покупке российской сети Adidas c немецкой компанией. Закрытие сделки ожидается к осени, узнали «Ведомости».

FLO Retaling и Daher Group рассматривают покупку российских магазинов Adidas

Adidas рассматривает два варианта развития событий. В первом случае магазины могут переименовать так, чтобы сохранить ассоциацию с брендом, какAlshaya Group поступила с магазинами Mothercare – теперь работают как Motherbear, и будет продавать привезенный параллельным импортом оригинальный товар.

Во втором случае перезапуск сети может пройти в формате Inditex, когда на месте Zara, Bershka, Pull & Bear открылись совершенно новые, никак не связанные с испанским бренды, отметили консультанты. 

  • В марте 2022 года немецкий бренд объявил о приостановке работы в России и временном закрытии розничных магазинов. Осенью компания решила свернуть бизнес в стране.
  • В третьем квартале 2022 года Adidas потеряла €100 млн из-за приостановки работы в России. По итогам второго квартала компания также отчиталась об убытках в €100 млн по этой же причине.

Фото на обложке: Unsplash

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