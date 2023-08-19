Founders’ Mondays в Санкт-Петербурге: как это было

24 июля Founders’ Mondays собрал основателей стартапов в Санкт-Петербурге . Встреча состоялась при поддержке акселератора StartupDrive от «Газпром нефти». Рассказываем, кто выступал с питчами, и делимся фотоотчетом с мероприятия.

В качестве специальных гостей на Founders’ Mondays в Санкт-Петербурге были Роман Калинкин, партнер акселератора FirstBitLab, VC First Bit International, и Руслан Ахметгалиев, и.о. заместителя директора Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан.

Слайдер: Специальные гости FM в Питере

С питчами выступили:

Рустам Абдюханов, AR KIT — образовательный конструктор для создания гарнитуры дополненной реальности;

Лика Говорина, «Хэй, джун!» — сервис карьерных консультаций для junior-специалистов;

Дмитрий Махлин, HRlink — сервис кадрового электронного документооборота, Entera.Global — сервис ведения бухгалтерии на основе ИИ;

Мария Малвинская, VOX — сервис выгула собак;

Даниил Тян, «Чинилкин» — сервис ремонта электро- и бензоприборов, цифровой и оргтехники, садового и строительного инструмента.

Слайдер: Фотоотчет Founders’ Mondays в Питере

Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США и Великобритании. И это не предел.

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