Founders’ Mondays в Санкт-Петербурге: как это было

24 июля Founders’ Mondays собрал основателей стартапов в Санкт-Петербурге. Встреча состоялась при поддержке акселератора StartupDrive от «Газпром нефти». Рассказываем, кто выступал с питчами, и делимся фотоотчетом с мероприятия.
В качестве специальных гостей на Founders’ Mondays в Санкт-Петербурге были Роман Калинкин, партнер акселератора FirstBitLab, VC First Bit International, и Руслан Ахметгалиев, и.о. заместителя директора Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан.
Слайдер: Специальные гости FM в Питере
С питчами выступили:
- Рустам Абдюханов, AR KIT — образовательный конструктор для создания гарнитуры дополненной реальности;
- Лика Говорина, «Хэй, джун!» — сервис карьерных консультаций для junior-специалистов;
- Дмитрий Махлин, HRlink — сервис кадрового электронного документооборота, Entera.Global — сервис ведения бухгалтерии на основе ИИ;
- Мария Малвинская, VOX — сервис выгула собак;
- Даниил Тян, «Чинилкин» — сервис ремонта электро- и бензоприборов, цифровой и оргтехники, садового и строительного инструмента.
Слайдер: Фотоотчет Founders’ Mondays в Питере
Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.
Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.
Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США и Великобритании. И это не предел.
Следить за обновлениями можно на сайте проекта и в соцсетях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Founders’ Mondays в Майами: как это было
- 2 В Британке обсудят особенности профессии промышленный дизайнер
- 3 SOK AI CONF: как использовать ИИ с пользой для себя и бизнеса
- 4 На «Российской креативной неделе» обсудят образ будущего креативных индустрий
- 5 В Москве пройдет конференция «Rucode: генеративный искусственный интеллект»
ВОЗМОЖНОСТИ
20 августа 2023
20 августа 2023
20 августа 2023
21 августа 2023
21 августа 2023