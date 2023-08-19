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Founders’ Mondays в Санкт-Петербурге: как это было

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

24 июля Founders’ Mondays собрал основателей стартапов в Санкт-Петербурге. Встреча состоялась при поддержке акселератора StartupDrive от «Газпром нефти». Рассказываем, кто выступал с питчами, и делимся фотоотчетом с мероприятия. 

Founders’ Mondays в Санкт-Петербурге: как это было

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

В качестве специальных гостей на Founders’ Mondays в Санкт-Петербурге были Роман Калинкин, партнер акселератора FirstBitLab, VC First Bit International, и Руслан Ахметгалиев, и.о. заместителя директора Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан.

 

Слайдер: Специальные гости FM в Питере

С питчами выступили:

  • Рустам Абдюханов, AR KIT — образовательный конструктор для создания гарнитуры дополненной реальности;
  • Лика Говорина, «Хэй, джун!» — сервис карьерных консультаций для junior-специалистов;
  • Дмитрий Махлин, HRlink — сервис кадрового электронного документооборота, Entera.Global — сервис ведения бухгалтерии на основе ИИ;
  • Мария Малвинская, VOX — сервис выгула собак;
  • Даниил Тян, «Чинилкин» — сервис ремонта электро- и бензоприборов, цифровой и оргтехники, садового и строительного инструмента.    

 

 

Слайдер: Фотоотчет Founders’ Mondays в Питере

Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.

Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно. 

Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США и Великобритании. И это не предел. 

Следить за обновлениями можно на сайте проекта и в соцсетях.

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