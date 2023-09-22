Founders’ Mondays в Куала-Лумпуре: как это было

18 сентября состоялась встреча Founders’ Mondays в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Мероприятие поддержало GoAsia Club — сообщество предпринимателей, чьи бизнесы ориентированы на рынки Юго-Восточной Азии. Рассказываем, кто все проходило.
Открыли мероприятие специальные гости — Алексей Костарев, CEO и основатель международной платформы для креаторов MegaMod.io, и Игорь Калошин, CEO и сооснователь AngelsDeck.
Слайдер: Специальные гости FM в Куала-Лумпуре
С питчами выступили:
- Кирилл Солгалов, Interaksi.me — маркетплейс услуг в Индонезии;
- Дмитрий Трунченков, MyPulse Malaysia — сервис аналитики для продавцов на маркетплейсах;
- Леонид Никишов, IMAGO Engineering — биотех-компания, внедряющая собственную технологию автоматизированного производства кормового белка из отходов птицефабрик с помощью насекомых;
- Адмет Акхтер, Introdex — AI-платформа для B2B-продаж среди теплого нетворка коннекторов.
Слайдер: Фотоотчет Founders’ Mondays в Куала-Лумпуре
Весь фотоотчет можно посмотреть здесь.
Founders’ Mondays — проект команды RB.RU. Наша цель — объединять фаундеров для обмена идеями и дружеского общения. Также мы даем возможность рассказать о своем бизнесе, поделиться опытом, успехами и ошибками и спросить совет/полезный контакт, если нужно.
Встречи Founders’ Mondays регулярно проходят в России и по всему миру. Мы уже собирали фаундеров в Нидерландах, Португалии, Германии, Грузии, Индонезии, ОАЭ, США и Великобритании. И это не предел.
Принять участие в Founders’ Mondays можно в качестве:
- гостя — познакомитесь с другими фаундерами, узнаете о новых бизнесах, найдете партнеров и друзей;
- выступающего — сделаете питч стартапа, поделитесь планами, спросите совета, если нужно.
Новая ближайшая встреча пройдет 2 октября в Москве. Следить за обновлениями можно на сайте проекта и в соцсетях.
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