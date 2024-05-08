Доля онлайн-торговли товарами повседневного спроса впервые превысила 10% рынка

В январе-марте 2024 года доля онлайн-продаж FMCG (товары повседневного спроса) достигла рекордных 10,6% в структуре рынка против 8,5% за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщается в исследовании «Нильсен».
Аналитики компании проанализировали продажи более 100 категорий товаров повседневного спроса в 60 интернет-магазинах и маркетплейсах, в том числе в Ozon, Vprok.ru, «Ленте», Metro, Globus, «Магните», «Мегамаркете», «Яндекс Маркете».
«С точки зрения покупательского восприятия онлайн-рынку в этом году впервые удалось переместиться из "репертуарных" каналов в группу основных для совершения покупок: то есть вместо "дозакупки" определенных товаров повседневного спроса потребители переходят к регулярным заказам в интернете», — сообщила директор по работе с клиентами «Нильсен» Салтанат Нысанова, слова которой приводятся в сообщении.
По словам эксперта, так происходит из-за удобства онлайн-канала: покупатели предпочитают заказывать товары в сети из-за экономии времени, возможности совершать покупки не выходя из дома, более низких цен и доставки больших и тяжелых упаковок.
Онлайн-рынок за рассматриваемый период сохранил звание самого быстрорастущего канала. Он вырос на 45,5% в денежном и 51,8% в натуральном выражении. При этом все группы товаров повседневного спроса продемонстрировали двузначный рост продаж.
Заметнее всего онлайн-рынок наращивает значимость для непродовольственных категорий FMCG (средства для уборки, стирки, ухода за собой и другие): год назад доля онлайн-продаж непродовольственных товаров составляла 20%, а к концу 1 квартала 2024 приблизилась почти к 30% в денежном выражении.
Фото на обложке: Unsplash
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