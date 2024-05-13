ФНС доначислила сети «Андерсон» свыше 500 млн рублей налогов

Федеральная налоговая служба доначислила сети «Андерсон» дополнительно более 500 млн рублей за период с 2019 по 2021 год. Представители ФНС обнаружили скрытой выручки на 1 млрд рублей. Также служба обвиняет сеть в выплате «серых» зарплат.

Как пишет РБК, в 2019-2021 года фирмы сети «Андерсон» выплачивали работникам «серую» заработную плату, а также задействовали подменные кассы. Основательница сети Анастасия Татулова (признана иноагентом) говорила ранее, что налоги уплачены в полном объеме.

Как выяснила ФНС в результате проверки, юрлица ООО «Тиролерхоф», ООО «Хани энд пай», ООО «Касл» и ООО «Герань» входили в число операционных структур группы.

Как рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией, эти компании прибегли к некой «ресторанной схеме», чтобы скрыть от налоговиков подотчетную выручку.

«В 2020–2021 годах объем сокрытой выручки составил более 1 млрд рублей, или 36% от всего оборота группы», — заявил один из собеседников.

Он добавил, что в отдельные периоды у некоторых компаний группы доля скрытой выручки составляла 65%. Общий действительный размер выручки сети «Андерсон» составлял около 2,6 млрд рублей, следует из заключения ФНС.

Источник издания также утверждает, что в этих юрлицах сотрудники получали «серую» заработную плату.

Другим методом сокращения налоговой нагрузки, по данным ФНС, стала передача оборудования кафе, которые открывались на место обособленных подразделений ООО «Тиролерхоф».

Как выглядела схема

Взаимозависимым компаниям, запускавшим кафе на месте закрывшихся заведений «Тиролерхоф», оборудование переходило бесплатно. А независимые структуры платили за него, говорит источник.

Таким образом, сумма доначислений по группе оказалась выше 550 млн рублей. Из них 370 млн рублей составляют налоги, оставшиеся — штрафы и пени.

В апреле 2022 года основательница сети Анастасия Татулова написала заявление об освобождении от обязанностей общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства. Она занимала этот пост с июля 2020 года. Татулова сообщила, что разошлась во взглядах с государством на то, что нужно делать, устала от того, как сейчас решаются проблемы предпринимателей, и столкнулась с давлением на себя и семью.

Осенью 2023 года ритейлер «Вкусвилл» выкупил бренд и основные активы сети. Сумма сделки оценивалась в 600–800 млн рублей.

Примерно тогда же стало известно об интересе к работе сети представителей ФНС. Основательница опровергла сообщения в СМИ об уклонении от уплаты налогов. 5 апреля 2024 года российский Минюст признал иноагентом Анастасию Татулову.

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