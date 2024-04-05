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Минюст признал иноагентом основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минюст признал иностранным агентом предпринимателя, основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову. В ноябре 2023 года она продала «Вкусвиллу» бренд и активы «Андерсона».

Минюст признал иноагентом основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову

Минюст расширил список иностранных агентов, в него включили основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову.

В ноябре 2023 года Татулова продала бренд и активы своей сети кафе «Вкусвиллу». Сообщалось, что сделка позволит ритейлеру расширить группу потребителей и каналы поставки продуктов под своими брендами. Стоимость фабрики-кухни и бренда оценили в 600–800 млн рублей.

Продаже «Андерсона» предшествовал скандал – за неделю до сделки Татулова сообщила о начале «масштабной операции» по выдворению ее из страны. Предпринимательница рассказывала, что в заведениях «Андерсон» начались проверки – в каждом кафе по пять «охранителей закона», которые «запугивают сотрудников», а «сотрудники органов» превышают свои полномочия и не дают кафе работать.

В июле 2020 года Татулова стала общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса. В апреле 2022 года она написала заявление об освобождении от обязанностей омбудсмена. Татулова приняла это решение в связи с тем, что разошлась во взглядах с государством на то, что нужно делать, устала от того, как сейчас решаются проблемы предпринимателей, и столкнулась с давлением на себя и семью.

Фото на обложке: YouTube

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