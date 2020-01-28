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Новый глава ФНС рассказал, как будет работать с бизнесом

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Новый глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал о задачах своего ведомства. По его мнению, необходимо сделать уплату налога неизбежной и одновременно максимально комфортной. Об этом он сообщил в интервью газете «Ведомости».

Новый глава ФНС рассказал, как будет работать с бизнесом

Он подчеркнул, что главное — не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель.

«Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, сколько налогоплательщиков, потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, если соответствует – начинаешь его тестировать на ограниченной группе, чтобы проверить, рабочая или нет модель. И, постоянно обновляя модель, внедряешь ее так, чтобы не ударить по рынку, но при этом компании начали отказываться от нелегальных схем», — сообщил Егоров.

Впервые такую модель Егоров опробовал в 2014 году на рынке дистрибуции бытовой техники и электроники.

«Мы поняли, что инфекции подвержен весь рынок и классическим способом не добиться результата. Мы стали придумывать модель влияния не на плательщика, а на рынок. И когда придумали, поняли, что вышли на новый уровень контроля и взаимодействия с бизнесом», – сообщил он. 

Обнаружив, что один из дистрибуторов уходил от налогов с помощью цепочки фирм, налоговики встретились с его владельцами, разложили перед ними карту со схемой из «облака» фирм, через которые шли поставки и финансовые потоки, и предложили доплатить налоги. Изучив карту, собственники дистрибутора согласились изменить свою схему работы и поработать со всем рынком, «чтобы рынок прошел некую очистку».

Таким образом, отметил Егоров, различные схемы можно искоренять с помощью самих участников рынка.

Даниил Егоров возглавил ФНС 17 января после того, как бывший руководитель налоговой службы Михаил Мишустин стал премьер-министром. Ранее Егоров занимал пост заместителя главы ФНС.

Фото: Unsplash

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29 января 2020

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30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

16 февраля 2020

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