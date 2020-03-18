Налоговая откажется от выездных проверок из-за эпидемии коронавируса

В Федеральной налоговой службе (ФНС) обсуждается приостановка всех мер контроля – выездные проверки, выемки, осмотры, допросы, при которых инспекторам приходится лично общаться с налогоплательщиками. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и сотрудника одной из налоговых инспекций.

Из-за распространения коронавируса количество выездных проверок сократят до минимума, проводить их будут только в случае критической необходимости, сообщил один из чиновников. Мораторий будет действовать, пока не нормализуется эпидемиологическая ситуация. Обсуждается также перенос срока сдачи деклараций по НДФЛ (30 апреля), чтобы меньше людей приходило в инспекции.

Представитель ФНС отказался от комментариев.

Серьезных проблем у службы не должно возникнуть, считает сотрудник налоговой инспекции. Еще не начатые проверки можно отложить, а уже открытые – приостановить по решению руководителя налогового органа. Трудности могут возникнуть лишь с проверками, которые подходят к концу, сообщил собеседник газеты.

Затягивание проверок может помочь компаниям избежать ответственности, считает партнер EY Алексей Нестеренко. Если эпидемия продлится еще полгода и налоговые акты будут выписаны только в 2021 году, то ответственности за нарушения в 2017 году бизнес избежит. Риски могут возникнуть и у самого бизнеса: чем дольше длится проверка, тем больше может оказаться размер пени, предупреждает он.

За последние пять лет число выездных налоговых проверок сократилось в 3,3 раза. В 2019 году ФНС провела на 34% меньше выездных проверок, чем годом ранее, – всего около 9 тысяч. При этом доначисленная по ним сумма сократилась только на 2,2% — до 300 млрд рублей с 306,4 млрд.

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