ФНС разработала законопроект о новом налоговом режиме для малого бизнеса

Организации и индивидуальных предпринимателей (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН) планируют освободить от взносов на пенсионное, социальное и медицинской страхование за себя и сотрудников и одновременно увеличить налоговую нагрузку.

Соответствующий законопроект о новом налоговом режиме для малого бизнеса разработала Федеральная налоговая служба (ФНС), на документ ссылается газета «Ведомости».

Предполагается, что для компаний с режимом УСН «доходы» ставка вырастет с 6 до 8% от выручки, с режимом «доходы минус расходы» — с 15 до 20% от прибыли. Сумма налога к уплате будет уменьшена на величину торгового сбора — он действует в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Документом также предлагается увеличить минимальный уровень налога для компаний с режимом «доходы минус расходы» с 1 до 3% от годовой выручки. В настоящее время, если сумма налога предприятия на этом режиме УСН составила меньше 1% от годовой выручки, компания обязана перечислить в бюджет 1% доходов.

Законопроект не предполагает, что у регионов будет право регионов снижать ставки, как в базовом варианте УСН.

Если законопроект будет утвержден, его внесет в Госдуму правительство.

По оценке бизнес-объединения «Опора России», новый налоговый режим покроет около 60–70% предприятий на «упрощенке». На УСН работают более 3,5 млн налогоплательщиков, их число увеличилось после отмены с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Предпринимателей на новом налоговом режиме освободят от необходимости вести бухгалтерию, сдавать налоговые декларации. Инспекции будут сами рассчитывать налог на основе данных об оборотах от банков и контрольно-кассовой техники (ККТ).

Пока разработчики документа не определились с длительностью налогового периода. В настоящее время налог на УСН уплачивается раз в квартал, а отчетность нужно сдавать раз в год.

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Фото: Unsplash