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ФНС разработала законопроект о новом налоговом режиме для малого бизнеса

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Организации и индивидуальных предпринимателей (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН) планируют освободить от взносов на пенсионное, социальное и медицинской страхование за себя и сотрудников и одновременно увеличить налоговую нагрузку.

ФНС разработала законопроект о новом налоговом режиме для малого бизнеса

Соответствующий законопроект о новом налоговом режиме для малого бизнеса разработала Федеральная налоговая служба (ФНС), на документ ссылается газета «Ведомости».

Предполагается, что для компаний с режимом УСН «доходы» ставка вырастет с 6 до 8% от выручки, с режимом «доходы минус расходы» — с 15 до 20% от прибыли. Сумма налога к уплате будет уменьшена на величину торгового сбора — он действует в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Документом также предлагается увеличить минимальный уровень налога для компаний с режимом «доходы минус расходы» с 1 до 3% от годовой выручки. В настоящее время, если сумма налога предприятия на этом режиме УСН составила меньше 1% от годовой выручки, компания обязана перечислить в бюджет 1% доходов.

Законопроект не предполагает, что у регионов будет право регионов снижать ставки, как в базовом варианте УСН.

Если законопроект будет утвержден, его внесет в Госдуму правительство.

По оценке бизнес-объединения «Опора России», новый налоговый режим покроет около 60–70% предприятий на «упрощенке». На УСН работают более 3,5 млн налогоплательщиков, их число увеличилось после отмены с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

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Предпринимателей на новом налоговом режиме освободят от необходимости вести бухгалтерию, сдавать налоговые декларации. Инспекции будут сами рассчитывать налог на основе данных об оборотах от банков и контрольно-кассовой техники (ККТ).

Пока разработчики документа не определились с длительностью налогового периода. В настоящее время налог на УСН уплачивается раз в квартал, а отчетность нужно сдавать раз в год.

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Фото: Unsplash

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