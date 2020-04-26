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ФНС с 1 мая запустит сервис для выплаты субсидий бизнесу

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 мая запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на главу ведомства Даниила Егорова. 

ФНС с 1 мая запустит сервис для выплаты субсидий бизнесу

Бизнес получит выплаты в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника. Размер МРОТ в России в 2020 году — 12 130 рублей. Выплаты не будут облагаться налогами. 

Субсидии получат представители малого и среднего бизнеса из числа отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Условие получения выплаты — сохранение не менее 90% рабочих мест.

Ранее правительство утвердило список пострадавших от пандемии отраслей. В него вошли авиаперевозчики, гостинично-ресторанный бизнес, организаторы мероприятий, представители сферы бытовых услуг и другие отрасли. 

На сайте ФНС компании могут проверить, соответствуют ли они критериям для получения субсидий. 

Фото: Unsplash 

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