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Сервис рекомендаций для торговых центров Focus привлек 18 млн рублей
Новости
Анастасия Марьина
Проект Focus привлек 18 млн рублей от Moscow Seed Fund и бизнес-ангела Антона Вищаненко. Об этом говорится в пресс-релизе фонда.
Сервис рекомендаций для торговых центров Focus привлек 18 млн рублейАнастасия Марьина
Focus развивает решение, которое автоматически собирает данные о посещаемости и продажах, применяет технологии видеоаналитики и wi-fi-аналитики и на их основе дает рекомендации торговым центрам и розничным сетям по увеличению доходов.
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