Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сервис рекомендаций для торговых центров Focus привлек 18 млн рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Проект Focus привлек 18 млн рублей от Moscow Seed Fund и бизнес-ангела Антона Вищаненко. Об этом говорится в пресс-релизе фонда.

Сервис рекомендаций для торговых центров Focus привлек 18 млн рублей

Focus развивает решение, которое автоматически собирает данные о посещаемости и продажах, применяет технологии видеоаналитики и wi-fi-аналитики и на их основе дает рекомендации торговым центрам и розничным сетям по увеличению доходов.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

04 июня 2020

Go Global

04 июня 2020

Мастерская старта продаж

04 июня 2020

Акселератор ФРИИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма