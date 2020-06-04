Сервис рекомендаций для торговых центров Focus привлек 18 млн рублей

Проект Focus привлек 18 млн рублей от Moscow Seed Fund и бизнес-ангела Антона Вищаненко. Об этом говорится в пресс-релизе фонда.

Focus развивает решение, которое автоматически собирает данные о посещаемости и продажах, применяет технологии видеоаналитики и wi-fi-аналитики и на их основе дает рекомендации торговым центрам и розничным сетям по увеличению доходов.