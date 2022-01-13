Фонд Joint Journey Сергея Дашкова оказался инвестором Aviasales

Фонд Joint Journey Сергея Дашкова инвестировал в сервис поиска дешевых билетов Aviasales и включил сервис по продаже билетов в состав своего портфеля, удалось узнать RB.RU.

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что фонд Дашкова зашел в ходе второго раунда финансирования как Limited Partners венчурного фонда iTech Capital. В сделке на $43 млн, закрытой в августе 2021 года, также принял участие «Эльбрус Капитал».

Размер инвестиции Дашкова не раскрывается, как и доли фондов. Стороны от комментариев отказались.

Инвестиции были сделаны в августе 2021 года на фоне сокращения авиаперевозок из-за введенных в результате пандемии ограничений. Привлеченные средства направят на запуск новых продуктов, рост маркетинговых инвестиций в России, СНГ, а также на развитие сервиса для организации командировок и глобальной платформы для автоматизации партнерского маркетинга Travelpayouts.

Согласно данным сайта Aviasales, права на сервис принадлежат зарегистрированной в Гонконге компании Go Travel Un Limited. Ранее в интервью «Интерфаксу» экс-глава компании Макс Крайнов говорил, что акционерами компании является семья ее основателя Константина Калинова, фонд iTech Capital и команда менеджмента.

По собственной оценке, ежемесячная активная аудитория (MAU) сервиса составляет 15 млн пользователей, основная часть из которых — пользователи из России, стран СНГ, Центральной Азии и Восточной Европы. В 2020 году компании удалось вдвое увеличить долю на рынке поисковых сервисов, в том числе за счет рекламы и нового сервиса «Авиасейлс для бизнеса» — по организации командировок.

По данным ЕГРЮЛ, выручка российского юридического лица ООО «Авиасейлс Медиа» в 2020 году составила 275,9 млн рублей (на 9% ниже, чем в 2019 году), чистый убыток — 15,8 млн рублей против чистой прибыли годом ранее в размере 8,8 млн рублей.

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Фото на обложке: pexels.com