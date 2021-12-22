Фонд содействия инновациям заподозрил десятки стартапов в неосновательном обогащении

Фонд содействия инновациям подал иски к десяткам российских стартапов и малых предприятий о расторжении договоров и взыскании неосновательного обогащения, выделенного в виде грантов на проведение научных работ. Информация о как минимум 70 исках содержится в картотеке арбитражных дел.

Фонд содействия инновациям (ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере») с 1994 года распределяет грантовые средства из федерального бюджета РФ. В отличие от венчурных инвесторов он не забирает долю в компании и не претендует на интеллектуальную собственность, а только помогает предпринимателям. На странице фонда в Instagram указано, что поддержка уже оказана более 20 тысячам инноваторам, создано 7700 стартапов.

Наука без отчетов

Как пояснили RB.RU в фонде, с ноября 2020 по декабрь 2021 года было заключено 1326 договоров гранта на научно-исследовательские и конструкторские работы (НИОКР) с малыми инновационными предприятиями. Иски поданы в отношении 0,6% от общего числа компаний-грантополучателей в указанный период.

Из картотеки следует, что фонд судится и с теми, кого финансировал в более ранние периоды. В основном речь идет о возврате грантов в 1-2 млн рублей, но есть среди ответчиков и получатели финансирования от 5 до 20 млн рублей.

«Основной причиной для иска является неисполнение обязательств компаний в части предоставления отчетности в установленные фондом сроки. Однако в среднем каждый пятый иск заканчивается заключением мирового соглашения», — сообщили RB.RU в фонде.

Так, в октябре фонд подал иск о взыскании 5 млн рублей неосновательного обогащения к стартапу «Дирекчуал», который развивает платформу low-code в программировании и в декабре привлек конвертируемый заем от венчурного фонда АФК «Система» Sistema SmartTech, управляющим партнером которого стала Ксения Шойгу.

Ответчик с заявленными исковыми требованиями не согласился, представил акты о выполнении НИОКР. Как пояснил RB.RU основатель компании Павел Ершов, претензию уже отозвали.

«Мы подали отчетность с задержкой в несколько месяцев, и их юридический отдел отрабатывал по процедуре. Фонд к нам претензий не имеет», — пояснил Павел Ершов.

Фонд также отказался от иска в отношении ООО «Радиационные технологии», с которых требовал 4 млн рублей, и заключил мировое соглашение с ООО «Эс Эй Энд Ди Си Раша» по иску на почти 20 млн рублей.

Неудачные старты

Некоторым компаниям все-таки придется вернуть полученные в виде грантов деньги, правда, если средства на счетах появятся.

От краснодарского стартапа Disfood, создававшего платформу для оптовой торговли продуктами без посредников, Фонд содействия инновациям потребовал вернуть грант на 10 млн рублей. В настоящее время в компании введена процедура наблюдения по иску покупателя продуктов питания ООО «Новые технологии». ООО «Дисфуд» не смог во время поставить крупу и подсолнечное масло и вернуть уплаченные за продовольствие деньги. Связаться с представителями компании не удалось.

Также был удовлетворен иск к ООО «Си Эн Эл Девайсез» (CNEL Devices), исследователю алмазоподобных пленок. На сайте компании указано, что ключевое направление ее работы — это разработки приборов на основе углеродных материалов, фотокатодов для электронно-оптических преобразователей ультрафиолетового диапазона.

Фонд принял работы от CNEL Devices по первому этапу на 5 млн рублей и перечислил еще 5 млн рублей на второй этап, но результатов не получил. Договор был расторгнут, а суд взыскал с компании 10 млн рублей. RB.RU направил запрос в стартап.

Судя по всему, компании действительно сталкиваются со сложностями при сдаче отчетности в фонд. На рынке уже появились сервисы, которые предлагают услуги по ее подготовке. Так, платформа Get-Grant берет за оформление нужных бумаг от 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от типа программы.

Мнение юриста

«Для того, чтобы избежать судебных тяжб, лучше перед началом сотрудничества с Фондом содействия инновациям детально выяснить порядок отчетности. Зачастую стартап в качестве основной задачи видит получение финансирования. Отчетность остается на втором плане. Вполне вероятно, что и фонд, требуя отчетность, может запрашивать объем документов, не предусмотренный договором или действующим законодательством», — пояснила RB.RU управляющий партнер «Легес-Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

По мнению эксперта, само понятие стартапа предполагает новизну, что только добавляет рисковости таким предпринимательским начинаниям. Но судебные разбирательства пройдут по общим правилам.

«Поданные иски о неосновательном обогащении подлежат рассмотрению по общим правилам, так как будут спорить два субъекта предпринимательской деятельности. В рамках принципа состязательности сторон каждый из стартапов сможет уже в ходе судебных разбирательств представить свои доказательства обоснованности и целевого характера денежных трат», — заявила юрист.

Спиридонова добавила, что банкротство также не поможет списать долги. Контролирующие должника лица могут попасть под субсидиарную ответственность, но степень их вины в банкротстве стартапа также будет определяться судом.

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Фото на обложке: pexels.com