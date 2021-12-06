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Фонд Sistema SmartTech инвестировал в low-code платформу программирования Directual

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Венчурный фонд АФК «Система» Sistema SmartTech, управляющим партнером которого стала Ксения Шойгу, инвестировал в ООО «Дирекчуал», разрабатывающее low-code одноименной платформы.

Фонд Sistema SmartTech инвестировал в low-code платформу программирования Directual

В компаниях отказались назвать сумму инвестиций. Речь идет о конвертируемом займе, пояснили RB.RU в «Дирекчуал». Этот механизм позволяет инвестору получать долю в стартапе только в случае успеха.

Привлеченные средства будут направлены на развитие и выход на новые рынки, сообщила пресс-служба АФК «Система»

Directual – это облачная low-code платформа для разработки приложений, сайтов и автоматизированных систем для бизнеса, позволяющая строить как бэкенд, так и фронтенд решения. Возможностями Directual уже воспользовались группа «Пик», Schlumberger, UFG Wealth Management.

Как пояснила Ксения Шойгу, сегмент low-code программирования показывает ежегодные темпы роста в 30%.

«Мы рады инвестировать в Directual, который обладает потенциалом стать одним из лидеров мирового рынка low-code программирования за счет универсальности платформы и возможности интеграций со всеми ключевыми сторонними решениями», — заявила управляющий партнер фонда Sistema SmartTech Ксения Шойгу.

Фонд Sistema SmartTech в июле инвестировал в профориентационную платформу «Профилум» 130 млн рублей, а в платформу курьерской доставки Checkbox — 200 млн рублей.

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В 2020 году выручка «Дирекчуал» составила 9,1 млн рублей, чистый убыток — 19,8 млн рублей. По 38,8% в компании принадлежат Павлу Ершову и Никите Навалихину, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Еще 20,95% у кипрской «Аполло Трежури», 1,45% — у Дмитрия Кобзаря.

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Фото на обложке: pexels.com

 

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