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Performance Group инвестирует 300 млн рублей в расширение производства в Москве

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Performance Group, которая выпускает готовую еду под брендами Level Kitchen, My Food, Chef at Home, инвестирует 300 млн рублей в расширение собственного производства в Москве. Собственные средства компании будут вложены в создание решений, снижающих влияние человеческого фактора на производственный цикл.

Performance Group инвестирует 300 млн рублей в расширение производства в Москве

В пресс-службе Performance Group рассказали, что средства в размере 300 млн рублей, которые компания инвестирует в увеличение собственных мощностей, являются собственными средствами и получены в результате операционной деятельности.

«Безусловно, рост стоимости валюты оказывает серьезное влияние на размер необходимых инвестиций. В основном мы закупаем европейское оборудование, которое за последние две недели существенно подорожало», — отметил основатель Performance Group Артур Зеленый.

Производство Performance Group. Фото: пресс-служба

Часть инвестиций будет направлена на создание IT-решений, которые позволят снизить влияние человеческого фактора в производственном процессе. Основная часть финансирования пойдет на увеличение производственных площадей предприятия в Москве на 3,8 тыс. кв. м.

«В новых цехах разместятся упаковочные линии, мощностью до 6 тыс. блюд в час, новый сборочный цех, а также логистическая зона, управляемая искусственным интеллектом», — рассказала директор по производству Performance Group Ирина Рябинкина.

Рябинкина добавила, что увеличение мощностей позволит компании выйти на выполнение 13 тыс. заказов в сутки к лету 2022 года.

По собственным данным, Performance Group является крупнейшей в России компанией по выпуску готовой еды с доставкой на дом — аналитики оценили долю компании в этом сегменте в 30%. По итогам 2021 года предприятие выпустило 29 млн готовых блюд, показав рост по этому показателю на 55% год к году.

О новом предприятии Performance Group в Москве стало известно в ноябре 2021 года. Инвестиции в проект были оценены в 1,5 млрд рублей.

Фото на обложке: Brent Hofacker / Shutterstock

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