Российский Forbes ищет инвесторов для ребрендинга и восстановления рекламных активностей

Российское представительство журнала Forbes планирует перезапуск под брендом The Billions, поскольку падение рекламного рынка в РФ и непростые взаимоотношения с правообладателями усложняют работу, а под ребрендинг ищет финансирование в размере 450 млн рублей.

«The Billions — рабочее название нового проекта, правопреемника Forbes Russia», — указано в презентации для инвесторов, которая оказалась в распоряжении RTVI.

Новый проект The Billions будет «прежде всего про людей», в него войдут уже пережившие ребрендинг F-Club, F-Congress и F-Education (бывшие Forbes Club, Forbes Congress и Forbes Education), а важной задачей станет восстановление всех рекламных возможностей.

Текущий год стал для рекламного рынка очень непростых с учетом ухода из РФ зарубежных компаний и запрета ряда востребованных площадок. На фоне украинского конфликта и Forbes вынужден был приостановить рекламные активности, чтобы избежать конфронтации с правообладателями.

Если же удастся перезапустить проект под новым именем, сохранив аудиторию за счет редиректа с сайта и переименования соцсетей, то собственное рекламное агентство F-Agency сможет вновь извлекать финансовую выгоду из сайта, социальных медиа, мессенджеров и даже печатной версии, которую тоже планируется восстановить.

Согласно презентации, Forbes Russia рассчитывает, что на полный комплекс восстановительных мер потребуется:

240 млн рублей до конца 2022 года (включая 105 млн руб. на рефинансирование внешних займов),

160 млн рублей в 2023 году,

50 млн рублей — в 2024 году (итого 450 млн рублей).

RTVI также напоминает, что издатель российского Forbes «АС Рус Медиа» купил домен billions.ru еще в июле. А представитель Forbes Дмитрий Озман признавал в интервью каналу, что среди сценариев развития компании в сложившейся ситуации вариант перехода под новый бренд тоже рассматривался.

При этом судьба Forbes неизвестна еще и в другом контексте. В августе суд признал его продажу Магомеду Мусаеву недействительной, то есть разбирательства между новым владельцем и Александром Федотовым все еще в силе.

Фото на обложке: David Suarez / Unsplash