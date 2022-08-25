Суд обязал вернуть российский Forbes прежнему владельцу Александру Федотову

Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по продаже российского Forbes Магомеду Мусаеву в августе 2018 года за 500 тыс. рублей из-за «нерыночной» суммы сделки.

Юристы издания планируют оспорить определение суда, сообщает РБК.

Признать договор купли-продажи недействительным весной 2022 года попросила конкурсный управляющий одной из компаний Федотова Валентина Чупринская. Она объяснила решение тем, что «продажа акций ниже рыночной стоимости в условиях отсутствия иного имущества потенциально может нарушить права кредиторов».

Она настаивала, что акции АО «АС Рус Медиа» — компании-издателя российского Forbes — были реализованы «ниже их и рыночной, и номинальной стоимости».

Номинальная стоимость акций «АС Рус Медиа» достигала почти 69 млн рублей, однако сумма сделки, говорится в тексте судебного определения, составила 500 тыс. рублей.

Forbes считает решение суда ошибочным и напоминает о том, что новый владелец взял на себя «погашение огромных долгов компании». На момент покупки долги АО «АС Рус Медиа» превышали 364 млн рублей.

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