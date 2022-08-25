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Суд обязал вернуть российский Forbes прежнему владельцу Александру Федотову

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по продаже российского Forbes Магомеду Мусаеву в августе 2018 года за 500 тыс. рублей из-за «нерыночной» суммы сделки.

Суд обязал вернуть журнал его прежнему владельцу Александру Федотову.

Суд обязал вернуть российский Forbes прежнему владельцу Александру Федотову

Юристы издания планируют оспорить определение суда, сообщает РБК.

Признать договор купли-продажи недействительным весной 2022 года попросила конкурсный управляющий одной из компаний Федотова Валентина Чупринская. Она объяснила решение тем, что «продажа акций ниже рыночной стоимости в условиях отсутствия иного имущества потенциально может нарушить права кредиторов».

Она настаивала, что акции АО «АС Рус Медиа» — компании-издателя российского Forbes — были реализованы «ниже их и рыночной, и номинальной стоимости».

Номинальная стоимость акций «АС Рус Медиа» достигала почти 69 млн рублей, однако сумма сделки, говорится в тексте судебного определения, составила 500 тыс. рублей.

Forbes считает решение суда ошибочным и напоминает о том, что новый владелец взял на себя «погашение огромных долгов компании». На момент покупки долги АО «АС Рус Медиа» превышали 364 млн рублей.

Фото на обложке: Dennis Diatel / Shutterstock

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