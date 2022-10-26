Ford Motor продала «Соллерсу» долю в совместном предприятии

Ford Motor Company вышла из совместного предприятия с «Соллерс», продав свою долю в 49% по номинальной стоимости. Ford не работает в России со 2 марта.

О выходе из совместного предприятия с «Соллерс» сообщила американская Ford Motor Company.

Ford продала «Соллерсу» принадлежавшую ей долю в 49% по номинальной стоимости. В компании уточнили, что оставляют за собой право выкупа проданных акций в течение пяти лет.

«Соллерс Форд» управляет заводом во Всеволожске Ленинградской области, Елабуге и Набережных Челнах в Татарстане.

Ford остановила свою работу в России 2 марта – прекратила производство, поставки и поддержку.

Сегодня стало известно о продаже дилерскому холдингу «Автодом» завода в подмосковном Есипове «дочкой» немецкой группы Mercedes-Benz AG.

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