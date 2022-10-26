Mercedes продаст завод в Подмосковье дилеру «Автодом»

Российская «дочка» немецкой Mercedes-Benz AG — «Мерседес-Бенц мануфэкчуринг рус» — продаст свой завод по производству легковых автомобилей в Есипово Московской области. Покупатель — дилерский холдинг «Автодом».
Договор был подписан на прошлой неделе, сделку анонсируют 26 октября, сообщили источники «Ведомостям». На завод также претендовал автодилер «Авилон».
По словам одного из собеседников издания, в рамках сделки может быть оговорено условие, что Mercedes-Benz AG сможет вернуться к владению заводом в течение определенного времени.
- В марте Mercedes-Benz приняла решение о приостановке поставок машин в Россию и заморозила производство на заводе в Есипово.
- В июне группа россиян подали судебные иски к Mercedes-Benz с требованием возобновить поставки автомобилей.
- В июле стало известно о возможных планах концерна продать имущество своего дистрибьютора одному из дилеров. Компания оценила финансовые потери после приостановки поставок в Россию в €1,4 млрд.
Фото на обложке: Unsplash
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