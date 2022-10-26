Mercedes продаст завод в Подмосковье дилеру «Автодом»

Договор был подписан на прошлой неделе, сделку анонсируют 26 октября, сообщили источники «Ведомостям». На завод также претендовал автодилер «Авилон».

По словам одного из собеседников издания, в рамках сделки может быть оговорено условие, что Mercedes-Benz AG сможет вернуться к владению заводом в течение определенного времени.

В марте Mercedes-Benz приняла решение о приостановке поставок машин в Россию и заморозила производство на заводе в Есипово.

В июне группа россиян подали судебные иски к Mercedes-Benz с требованием возобновить поставки автомобилей.

В июле стало известно о возможных планах концерна продать имущество своего дистрибьютора одному из дилеров. Компания оценила финансовые потери после приостановки поставок в Россию в €1,4 млрд.

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