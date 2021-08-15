Ford попросила отклонить иск General Motors из-за названия «BlueCruise»

Компания Ford подала ходатайство в Окружной суд Сан-Франциско с просьбой отклонить иск от General Motors, который связан с использованием названия «BlueCruise», пишет The Verge.

В июле General Motors подала иск к Ford, заявив о нарушении прав на товарный знак. GM утверждает, что имя слишком похоже на SuperCruise — название беспилотной технологии вождения GM, которую компания представила в 2017 году. Кроме того, Cruise — название дочерней компании GM, которая занимается автономными транспортными средствами.

Ford отметил, что термин «Cruise» использовался компанией повсеместно в течение последних 50 лет для обозначения функций помощи водителю.

«Под словом „Cruise“ потребители понимают „свойство транспортного средства, которое выполняет часть задач вождения или помогает управлять автомобилем, они не связывают этот термин с какой-либо одной компанией или брендом“», — утверждает Ford в заявлении.

В разговоре с The Verge представитель Ford отметил, что компания считает заявления GM о товарных знаках «беспочвенными и несерьезными».

В иске, поданном 23 июля, GM отмечала, что две компании проводили «длительные обсуждения» по поводу названия, но не смогли прийти к соглашению.

В апреле Ford сообщил о «BlueCruise» в качестве названия функции помощи водителю при беспилотном движении. Компания планирует вводить функцию для некоторых автомобилей через обновление программного обеспечения.

Среди других автопроизводителей, использующих слово «Cruise» для описания функций автономного вождения, компании Hyundai (Smart Cruise Control Hyundai), BMW (Active Cruise Control BMW) и другие.

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Фото: Cristi Croitoru / Shutterstock