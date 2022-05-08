Ford продаст акции производителя электромобилей Rivian

Ford Motor намерен продать 8 млн своих акций компании-производителя электромобилей Rivian Automotive после того, как истечет срок их блокировки (а истекает он сегодня).
Со ссылкой на источники, близкие к компании, телеканал CNBC сообщает, что в настоящее время автопроизводитель владеет 102 млн акций Rivian, которые выставит на торги через Goldman Sachs.
Блокировка операций с акциями (когда инвесторы и инсайдеры компании не могут их продать) была стандартной процедурой для компании, которая стала публичной в ноябре 2021 года. Эта процедура гарантирует, что IPO проводится упорядоченно и не наводняет рынок дополнительными акциями.
JPMorgan Chase также планирует продать пакет акций Rivian в количестве 13-15 млн неизвестному продавцу, сообщает канал.
Оба пакета на продажу, о которых идет речь, оцениваются в $26,90 за акцию.
За первый квартал 2022 года акции компании-производителя электромобилей упали более чем на 50%, напоминает CNBC, хотя после выхода корпорации на рынок они «взлетели до небес».
Rivian недавно заявила, что в этом году ожидается выпуск 25 тыс. электрических грузовиков и внедорожников. Это всего половина обещанного инвесторам количества, но компания объясняет это сложностями в производстве из-за сбоев цепочки поставок комплектующих.
Фото на обложке: Dan Dennis / Unsplash
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