Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ford продаст акции производителя электромобилей Rivian

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Ford Motor намерен продать 8 млн своих акций компании-производителя электромобилей Rivian Automotive после того, как истечет срок их блокировки (а истекает он сегодня).

Ford продаст акции производителя электромобилей Rivian

Со ссылкой на источники, близкие к компании, телеканал CNBC сообщает, что в настоящее время автопроизводитель владеет 102 млн акций Rivian, которые выставит на торги через Goldman Sachs.

Блокировка операций с акциями (когда  инвесторы и инсайдеры компании не могут их продать) была стандартной процедурой для компании, которая стала публичной в ноябре 2021 года. Эта процедура гарантирует, что IPO проводится упорядоченно и не наводняет рынок дополнительными акциями.

JPMorgan Chase также планирует продать пакет акций Rivian  в количестве 13-15 млн неизвестному продавцу, сообщает канал.

Оба пакета на продажу, о которых идет речь, оцениваются в $26,90 за акцию.

За первый квартал 2022 года акции компании-производителя электромобилей упали более чем на 50%, напоминает CNBC, хотя после выхода корпорации на рынок они «взлетели до небес».

Rivian недавно заявила, что в этом году ожидается выпуск 25 тыс. электрических грузовиков и внедорожников. Это всего половина обещанного инвесторам количества, но компания объясняет это сложностями в производстве из-за сбоев цепочки поставок комплектующих.

Узнай, как стать востребованным бизнес-аналитиком по ссылке

Фото на обложке: Dan Dennis / Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Дорога на работу вызывает больше стресса, чем сам рабочий день – 3 тренда городской мобильности
  2. 2 Управление девайсами с помощью чавкания и 3D-печать в космосе
  3. 3 Какой может стать альтернативная модель для финансирования неформатных отраслей?
  4. 4 За какими финансовыми метриками следить в кризис — инструкция
  5. 5 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

11 мая 2022

«Апп!101»

13 мая 2022

Neuro Night

15 мая 2022

New Tech Росатом 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ