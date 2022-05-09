Стоимость бумаг Rivian обрушилась на 14% после новости о продаже Ford части акций

Курс акций производителя электромобилей Rivian Automotive упал более чем на 14% после новости о продаже Ford 8 млн акций. С 1 января бумаги молодой американской компании потеряли в цене почти 77%.

В субботу CNBC сообщил, что Ford Motor продаст 8 из 102 млн своих акций Rivian после истечения срока их блокировки по цене в $26,9 за штуку. Источник также добавил, что другой держатель бумаг производителя электрокаров, JPMorgan Chase, планирует реализовать пакет в количестве 13-15 млн акций неизвестному продавцу.

На этом фоне после открытия торгов котировки акций Rivian сразу же упали на 14,1%, расположившись ниже уровня в $25 за штуку. На момент публикации новости стоимость одной акции американской фирмы находится в районе $24, за день она снизилась более чем на 16%.

С начала года стоимость акций Rivian упала на 76,8%. В ноябре прошлого года компания вышла на публичный рынок по цене $78 за акцию. К середине месяца стоимость одной бумаги достигала $180, однако затем на фоне роста цен на продукцию и сокращения объемов производства из-за проблем с компонентами оптимизм инвесторов начал стремительно испаряться.