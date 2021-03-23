Ford запускает в России серийное производство электромобилей

Выпуск электрического фургона Ford E-Transit стартует в 2022 году, пока в стране серийное производство электромобилей не производилось, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на производителя.

Электрический Ford Transit будут собирать параллельно с дизельной платформой. В России Ford Motor представляет СП «Соллерс Форд» под контролем компании «Соллерс» Вадима Швецова. Сам завод работает в Елабуге в Татарстане.

По сведениям «Соллерс», интерес к электромобилю уже проявили клиенты из сегмента e-commerce, а также международные компании, которые работают в России на рынке внутригородской доставки. Доля электротранспорта в продажах легкого коммерческого транспорта (LCV) в России составит около 1,5% в 2022–2023 годах и увеличится до 4% к 2025 году, полагают представители Ford.

«E-Transit на 40% экономичнее Diesel Transit. Это дает фактическое снижение на 15-20% платежей в операционном лизинге за электротранспорт по сравнению с дизельными машинами в случае низких ставкок финансирования (3–5% в Европе)», — пояснили изданию в «Соллерсе». И добавили, что первое время электромобили будут представлены преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, к 2025 году — в Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге.

Для масштабирования присутствия в городах России было бы логично разрешить движение LCV по выделенным полосам, бесплатный проезд по платным участкам дорог. Также в компании считают, что станции для зарядки LCV должны быть на въездах в населенные пункты, вдоль окружных дорог и на стоянках грузового транспорта, например, на парковках закрытого типа или у крупных гипермаркетов.

Представители производителя также полагают, что электротранспорт логично было бы добавить в льготную программу лизинга. Эти и другие идеи вполне могли бы войти в обсуждаемую на базе Минэкономики концепцию развития электротранспорта.

Ранее российская инжиниринговая компания Drive Electro объявила о серийном производстве отечественных электрогрузовиков. В линейке будут большегрузы с максимальной допустимой массой 19 тонн и более легкие транспортные средства, выпуск начнется в 2021 году.

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Фото: сайт медиа-центра Ford