Продавцы на маркетплейсах в условиях частичной мобилизации разделятся на тех, кто захочет заработать в новых условиях и тех, кто покинет онлайн-площадки из-за релокации своего бизнеса. Такое мнение RB.RU высказал CEO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев.

«Вырастет спрос на боксы с тушенкой и сухие пайки»: Moneyplace дал прогноз работы маркетплейсов