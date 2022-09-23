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«Вырастет спрос на боксы с тушенкой и сухие пайки»: Moneyplace дал прогноз работы маркетплейсов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Продавцы на маркетплейсах в условиях частичной мобилизации разделятся на тех, кто захочет заработать в новых условиях и тех, кто покинет онлайн-площадки из-за релокации своего бизнеса. Такое мнение RB.RU высказал CEO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев.

«Вырастет спрос на боксы с тушенкой и сухие пайки»: Moneyplace дал прогноз работы маркетплейсов

«Будет происходить разделение селлеров на тех, кто захочет заработать в новых реалиях и тех, кто покинет маркетплейсы в следствии релокации бизнеса. Те, кто останутся, обнаружат растущий спрос на боксы с тушенкой, крупы, наборы для выживания, сухие пайки, а также падение среднего чека по всем категориям товаров», — считает Ермолаев. 

Отток селлеров, по словам эксперта, приведет к ослаблению конкуренции на рынке электронной торговли, что вынудит маркетплейсы вводить послабления для продавцов: «По нашим подсчетам, это произойдет в январе, когда пройдут новогодние распродажи, позволяющие заработать по максимуму».

По данным Moneyplace, после объявления о начале частичной мобилизации спрос на консервы за сутки вырос на 71%. Также с 20 по 21 сентября 2022 года оборот вырос на товары категорий: «Зажигалки» (на 23%), «Прожекторы» (на 30%), «Грелка туристическая» (на 39%), «Сидушка туристическая» (на 62%), «Топор» (на 32%), «Фильтр для воды» (на 34%), «Нож туристический» (на 50%), «Рюкзак» (на 61%), Комбинезоны и полукомбинезоны мужские» (на 62%), «Крупы» (на 23%)».

Фото на обложке: Ilia Nesolenyi / Shutterstock

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