Экспортеры смогут не продавать валюту при оплате контракта на 50% рублями

Теперь правительственная комиссия по иностранным инвестициям получит возможность выдавать разрешения не продавать валюту, если внешнеторговые контракты более чем на 50% оплачены рублями.

Постановление было подписано на 30 мая, его опубликовали на следующий день, тогда же оно вступило в силу.

Рубли по контрактам должны зачисляться на счета в уполномоченных банках.

Президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки в октябре 2023 года. Согласно механизму, российские экспортеры должны зачислять на счета в российских банках не менее 80% полученной валюты и продавать не менее 90% зачисленной выручки.

В конце апреля 2024 года кабмин продлил действие этой меры до 30 апреля 2025 года.

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