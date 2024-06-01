Экспортеры смогут не продавать валюту при оплате контракта на 50% рублями

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес изменения в правила продажи валютной выручки российскими экспортерами.
Теперь правительственная комиссия по иностранным инвестициям получит возможность выдавать разрешения не продавать валюту, если внешнеторговые контракты более чем на 50% оплачены рублями.
Постановление было подписано на 30 мая, его опубликовали на следующий день, тогда же оно вступило в силу.
Рубли по контрактам должны зачисляться на счета в уполномоченных банках.
Президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки в октябре 2023 года. Согласно механизму, российские экспортеры должны зачислять на счета в российских банках не менее 80% полученной валюты и продавать не менее 90% зачисленной выручки.
В конце апреля 2024 года кабмин продлил действие этой меры до 30 апреля 2025 года.
Фото на обложке: Unsplash
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