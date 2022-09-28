В России ограничат выдачу загранпаспортов уже получившим повестку гражданам

Выдача заграничных паспортов не будет ограничиваться в России в связи с частичной мобилизацией, однако исключение предусмотрено для тех граждан, кто уже получил повестку.
«В связи с частичной мобилизацией выдача заграничных паспортов РФ ограничиваться не будет. В то же время, если гражданин уже призван на военную службу или получил повестку (по мобилизации или по призыву), ему будет отказано в выдаче заграничного паспорта», — говорится в сообщении «Объясняем.рф» (портал правительства России).
Как сообщается, гражданину выдадут уведомление, в котором будет указано основание отказа, срок действия отказа, наименование и адрес юрлица, которое приняло на себя ответственность за ограничение права гражданина на выезд из России.
Также из разъяснений следует, что в условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан России не предусматривается.
Фото на обложке: Unsplash
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