МИД РФ возобновил прием документов на выдачу загранпаспорта на 10 лет

В России возобновился прием документов на выдачу заграничных паспортов с электронным носителем сроком на 10 лет. Он был приостановлен с конца августа на неопределенный срок.
О возобновлении приема документов сообщил консульский департамент МИД РФ, пишет газета «Коммерсантъ».
26 августа МИД объявил, что в дипмиссиях России за рубежом на неопределенный срок прекратили прием заявлений на оформление биометрических загранпаспортов.
Сообщалось, что паспорта со сроком действия десять лет и микрочипом с данными владельца перестанут выдавать «по техническим причинам». При этом возможность оформить паспорт без микрочипа на пять лет по-прежнему оставалась у россиян.
Фото на обложке: Unsplash
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