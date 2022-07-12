Юрист рассказала, как получить компенсацию за подделку на маркетплейсе

Член Ассоциации юристов России Виргиния Вартанова назвала способы получить моральную компенсацию за поддельный товар на маркетплейсах. Сначала нужно обратиться к продавцу, а если это не принесло результатов, то в суд.

В суде будут оцениваться реальные последствия от действий продавца при продаже некачественного товара, передают «Известия».

Вред от покупки придется задокументировать. Например, если при покупке некачественной косметики покупатель получил химический ожог, что было зафиксировано при обращении к врачу.

Клиент также может провести экспертизу некачественного товара и при обращении в судо просить, чтобы продавец возместил затраты на ее проведение.

Специалист Юридической фирмы «Ялилов и Партнеры», член Ассоциации юристов России Альсина Галлямова добавила, что онлайн-магазин не несет ответственность за нарушение прав покупателей и правообладателей, если оно произошло по вине продавца.

При этом два года назад вступили в силу изменения в законе о защите прав потребителей. В документе говорится, что владелец маркетплейса несет ответственность за убытки, причиненные потребителю вследствие предоставления ему недостоверной или неполной информации о товаре или продавце, на основании которой потребителем был заключен договор купли-продажи с продавцом, пояснила юрист.

Покупатель также имеет право требовать от владельца агрегатора возврата суммы за товар, которую ему должны вернуть в течение 10 календарных дней со дня предъявления требования.

Однако для этого должны быть соблюдены два условия: товар не был передан в срок, а потребитель направил продавцу уведомление об отказе от исполнения договора купли-продажи в связи с нарушением сроков передачи.

В начале июля директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафактных товаров, но маркетплейс готов принять меры, чтобы предотвратить такие продажи.

В пресс-службе маркетплейса тогда же сообщили, что «информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности».

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